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Российские военные уничтожили украинскую гаубицу M777
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу M777 - РИА Новости, 29.03.2023
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу M777
Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской области украинскую 155-миллиметровую гаубицу M777, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр"... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T05:10
2023-03-29T05:10
2023-03-29T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской области украинскую 155-миллиметровую гаубицу M777, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "В районе населенного пункта Тягинка (Бериславский район Херсонской области - ред.) уничтожена буксируемая гаубица M777 с тягачом и личным составом расчета", - сказал он. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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безопасность, херсонская область , россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, США, НАТО
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу M777
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу M777 в Херсонской области