https://ria.ru/20230329/m777-1861420417.html

Российские военные уничтожили украинскую гаубицу M777

Российские военные уничтожили украинскую гаубицу M777 - РИА Новости, 29.03.2023

Российские военные уничтожили украинскую гаубицу M777

Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской области украинскую 155-миллиметровую гаубицу M777, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр"... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T05:10

2023-03-29T05:10

2023-03-29T05:10

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

сша

нато

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской области украинскую 155-миллиметровую гаубицу M777, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "В районе населенного пункта Тягинка (Бериславский район Херсонской области - ред.) уничтожена буксируемая гаубица M777 с тягачом и личным составом расчета", - сказал он. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230329/drony-1861419917.html

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безопасность, херсонская область , россия, сша, нато