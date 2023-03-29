https://ria.ru/20230329/logistika-1861539577.html
В Калининградской области пожаловались на поставки морскими паромами
В Калининградской области пожаловались на поставки морскими паромами - РИА Новости, 29.03.2023
В Калининградской области пожаловались на поставки морскими паромами
Ситуация с морской паромной переправой "Усть-Луга - Балтийск" на калининградском направлении серьезно ухудшилась в марте, паромных мощностей для нужд... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:54
2023-03-29T13:54
2023-03-29T13:54
экономика
калининградская область
россия
санкт-петербург
балтийское море
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КАЛИНИНГРАД, 29 мар - РИА Новости. Ситуация с морской паромной переправой "Усть-Луга - Балтийск" на калининградском направлении серьезно ухудшилась в марте, паромных мощностей для нужд металлообработчиков региона не хватает, заявил глава Балтийского металлообрабатывающего кластера Олег Чернов. По его словам, калининградские металлообработчики жалуются, что паромы, работающие на линии "Усть-Луга - Балтийск", не справляются с поставками грузов. "Еще в феврале наш ключевой резидент, компания БМК (Балтийская металлургическая компания - ред.) хотя бы раз в неделю получала свои заказы в порту. А вот сегодня ждать металл приходится не меньше месяца. Так, из-за поломки парома коллеги с 11 февраля ждут, когда их вагон отгрузят из Усть-Луги", - сообщил Чернов. Также он отметил, что проблемы с паромной переправой испытывают и поставщики стройматериалов, а стоимость паромных перевозок значительно выросла. "Стекольщики, например, ждут постановку на паром вагона со своей продукций уже больше двух недель. Да и стоимость паромных перевозок стала просто космическая. Так, доставка одной машины обходится в 350 000 рублей без учета НДС, что фактически на 60% дороже, чем перевозка генерального груза в трюме", - рассказал Чернов. Накануне РИА Новости сообщили, что паромы, работающие на линии "Усть-Луга - Балтийск" между Санкт-Петербургом и Калининградом, начали перевозить не автопоезда целиком, а только прицепы, что позволит увеличить объем перевозимых автомобильных грузов на 20%. Морское сообщение с Калининградской областью начали активно развивать после обострения проблем с литовским транзитом. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом, возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. Всего в конце 2022 года для этих целей было задействовано 19 судов. В январе и феврале были организованы рейсы железнодорожных паромов только для накатной техники с целью увеличить количество перевозимых на них грузов.
https://ria.ru/20230327/bam-1860948246.html
https://ria.ru/20230319/export-1858884932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калининградская область, россия, санкт-петербург, балтийское море
Экономика, Калининградская область, Россия, Санкт-Петербург, Балтийское море
В Калининградской области пожаловались на поставки морскими паромами
Калининградские металлообработчики заявили, что паромы не справляются с поставками грузов
КАЛИНИНГРАД, 29 мар - РИА Новости. Ситуация с морской паромной переправой "Усть-Луга - Балтийск" на калининградском направлении серьезно ухудшилась в марте, паромных мощностей для нужд металлообработчиков региона не хватает, заявил глава Балтийского металлообрабатывающего кластера Олег Чернов.
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"Ситуация с паромной переправой серьезно ухудшилась в марте. Мы в очередной раз констатируем, что паромных мощностей для нужд металлотрейдеров катастрофически не хватает: из заявленных четырех паромов на данный момент один до сих пор находится в ремонте", - сообщил Чернов на своей странице в соцсети.
По его словам, калининградские металлообработчики жалуются, что паромы, работающие на линии "Усть-Луга - Балтийск", не справляются с поставками грузов. "Еще в феврале наш ключевой резидент, компания БМК (Балтийская металлургическая компания - ред.) хотя бы раз в неделю получала свои заказы в порту. А вот сегодня ждать металл приходится не меньше месяца. Так, из-за поломки парома коллеги с 11 февраля ждут, когда их вагон отгрузят из Усть-Луги", - сообщил Чернов.
Также он отметил, что проблемы с паромной переправой испытывают и поставщики стройматериалов, а стоимость паромных перевозок значительно выросла. "Стекольщики, например, ждут постановку на паром вагона со своей продукций уже больше двух недель. Да и стоимость паромных перевозок стала просто космическая. Так, доставка одной машины обходится в 350 000 рублей без учета НДС, что фактически на 60% дороже, чем перевозка генерального груза в трюме", - рассказал Чернов.
Накануне РИА Новости сообщили, что паромы, работающие на линии "Усть-Луга - Балтийск" между Санкт-Петербургом
и Калининградом
, начали перевозить не автопоезда целиком, а только прицепы, что позволит увеличить объем перевозимых автомобильных грузов на 20%.
Генпрокуратура выявила множество нарушений при развитии БАМа-Транссиба
Морское сообщение с Калининградской областью начали активно развивать после обострения проблем с литовским транзитом. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ
, после решения ограничить провоз товаров через Литву
по железной дороге и автотранспортом, возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море
на судах и паромах. Всего в конце 2022 года для этих целей было задействовано 19 судов.
В январе и феврале были организованы рейсы железнодорожных паромов только для накатной техники с целью увеличить количество перевозимых на них грузов.
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