https://ria.ru/20230329/logistika-1861539577.html

В Калининградской области пожаловались на поставки морскими паромами

В Калининградской области пожаловались на поставки морскими паромами - РИА Новости, 29.03.2023

В Калининградской области пожаловались на поставки морскими паромами

Ситуация с морской паромной переправой "Усть-Луга - Балтийск" на калининградском направлении серьезно ухудшилась в марте, паромных мощностей для нужд... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:54

2023-03-29T13:54

2023-03-29T13:54

экономика

калининградская область

россия

санкт-петербург

балтийское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798270536_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d05cbe88a9158a653b4f0b8c8c491921.jpg

КАЛИНИНГРАД, 29 мар - РИА Новости. Ситуация с морской паромной переправой "Усть-Луга - Балтийск" на калининградском направлении серьезно ухудшилась в марте, паромных мощностей для нужд металлообработчиков региона не хватает, заявил глава Балтийского металлообрабатывающего кластера Олег Чернов. По его словам, калининградские металлообработчики жалуются, что паромы, работающие на линии "Усть-Луга - Балтийск", не справляются с поставками грузов. "Еще в феврале наш ключевой резидент, компания БМК (Балтийская металлургическая компания - ред.) хотя бы раз в неделю получала свои заказы в порту. А вот сегодня ждать металл приходится не меньше месяца. Так, из-за поломки парома коллеги с 11 февраля ждут, когда их вагон отгрузят из Усть-Луги", - сообщил Чернов. Также он отметил, что проблемы с паромной переправой испытывают и поставщики стройматериалов, а стоимость паромных перевозок значительно выросла. "Стекольщики, например, ждут постановку на паром вагона со своей продукций уже больше двух недель. Да и стоимость паромных перевозок стала просто космическая. Так, доставка одной машины обходится в 350 000 рублей без учета НДС, что фактически на 60% дороже, чем перевозка генерального груза в трюме", - рассказал Чернов. Накануне РИА Новости сообщили, что паромы, работающие на линии "Усть-Луга - Балтийск" между Санкт-Петербургом и Калининградом, начали перевозить не автопоезда целиком, а только прицепы, что позволит увеличить объем перевозимых автомобильных грузов на 20%. Морское сообщение с Калининградской областью начали активно развивать после обострения проблем с литовским транзитом. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом, возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. Всего в конце 2022 года для этих целей было задействовано 19 судов. В январе и феврале были организованы рейсы железнодорожных паромов только для накатной техники с целью увеличить количество перевозимых на них грузов.

https://ria.ru/20230327/bam-1860948246.html

https://ria.ru/20230319/export-1858884932.html

калининградская область

россия

санкт-петербург

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, калининградская область, россия, санкт-петербург, балтийское море