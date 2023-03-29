Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева
Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Лицею в Санкт-Петербурге присвоено имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.
"Сегодня... лицею присвоено имя Александра Николаевича Жихарева. Наши герои, такие как Александр Николаевич, будут всегда в нашей памяти. Будут помнить ученики и выпускники школы, жители Санкт-Петербурга и страны, низкий вам поклон. Мы будем на них ровняться, мы будем о них помнить", - сказал на торжественной церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В марте топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение присвоить лицею №369 в Красносельском районе Петербурга имя Героя РФ капитана Александра Жихарева (1993-2022), который является выпускником учебного заведения.
"С этого дня лицей №369 носит имя Героя РФ Александра Жихарева. Он ходил в эту школу, два брата и две сестры тоже ходили. И 1 сентября его сын Николай тоже придет в 1-й класс в эту школу. Это символично, семья патриотичная, семья наша российская, которая воспитала героя", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Жихарев был командиром роты специального назначения и ветераном боевых действий, принимал участие в специальных военных операциях в Сирии и на Украине. Героически погиб 27 февраля 2022 года при выполнении боевой задачи. Жихарев и его товарищи приняли тяжелый бой в первые дни специальной военной операции под Харьковом. Раненый капитан Жихарев отдал последний приказ личному составу отходить, а сам остался прикрывать отход. Покидая горящее здание последним, он получил смертельное ранение. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.