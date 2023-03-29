https://ria.ru/20230329/litsey-1861775462.html

Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева

Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева - РИА Новости, 30.03.2023

Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева

Лицею в Санкт-Петербурге присвоено имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-29T11:40

2023-03-29T11:40

2023-03-30T11:00

общество

санкт-петербург

россия

украина

сергей кравцов

александр беглов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861501682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_189fbb0522bae53f9c57ab552a474795.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Лицею в Санкт-Петербурге присвоено имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. "Сегодня... лицею присвоено имя Александра Николаевича Жихарева. Наши герои, такие как Александр Николаевич, будут всегда в нашей памяти. Будут помнить ученики и выпускники школы, жители Санкт-Петербурга и страны, низкий вам поклон. Мы будем на них ровняться, мы будем о них помнить", - сказал на торжественной церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В марте топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение присвоить лицею №369 в Красносельском районе Петербурга имя Героя РФ капитана Александра Жихарева (1993-2022), который является выпускником учебного заведения. "С этого дня лицей №369 носит имя Героя РФ Александра Жихарева. Он ходил в эту школу, два брата и две сестры тоже ходили. И 1 сентября его сын Николай тоже придет в 1-й класс в эту школу. Это символично, семья патриотичная, семья наша российская, которая воспитала героя", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Жихарев был командиром роты специального назначения и ветераном боевых действий, принимал участие в специальных военных операциях в Сирии и на Украине. Героически погиб 27 февраля 2022 года при выполнении боевой задачи. Жихарев и его товарищи приняли тяжелый бой в первые дни специальной военной операции под Харьковом. Раненый капитан Жихарев отдал последний приказ личному составу отходить, а сам остался прикрывать отход. Покидая горящее здание последним, он получил смертельное ранение. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

https://ria.ru/20230305/zhoga-1855924689.html

https://ria.ru/20230327/letchik-1861077775.html

санкт-петербург

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лицею присвоили имя Героя России Александра Жихарева. Кадры из Петербурга Лицею присвоили имя Героя России Александра Жихарева. Кадры из Петербурга 2023-03-29T11:40 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, санкт-петербург, россия, украина, сергей кравцов, александр беглов