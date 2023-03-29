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Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева - РИА Новости, 30.03.2023
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11:40 29.03.2023 (обновлено: 11:00 30.03.2023)
https://ria.ru/20230329/litsey-1861775462.html
Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева
Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева - РИА Новости, 30.03.2023
Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева
Лицею в Санкт-Петербурге присвоено имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-29T11:40
2023-03-30T11:00
общество
санкт-петербург
россия
украина
сергей кравцов
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Лицею в Санкт-Петербурге присвоено имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. "Сегодня... лицею присвоено имя Александра Николаевича Жихарева. Наши герои, такие как Александр Николаевич, будут всегда в нашей памяти. Будут помнить ученики и выпускники школы, жители Санкт-Петербурга и страны, низкий вам поклон. Мы будем на них ровняться, мы будем о них помнить", - сказал на торжественной церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В марте топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение присвоить лицею №369 в Красносельском районе Петербурга имя Героя РФ капитана Александра Жихарева (1993-2022), который является выпускником учебного заведения. "С этого дня лицей №369 носит имя Героя РФ Александра Жихарева. Он ходил в эту школу, два брата и две сестры тоже ходили. И 1 сентября его сын Николай тоже придет в 1-й класс в эту школу. Это символично, семья патриотичная, семья наша российская, которая воспитала героя", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Жихарев был командиром роты специального назначения и ветераном боевых действий, принимал участие в специальных военных операциях в Сирии и на Украине. Героически погиб 27 февраля 2022 года при выполнении боевой задачи. Жихарев и его товарищи приняли тяжелый бой в первые дни специальной военной операции под Харьковом. Раненый капитан Жихарев отдал последний приказ личному составу отходить, а сам остался прикрывать отход. Покидая горящее здание последним, он получил смертельное ранение. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
https://ria.ru/20230305/zhoga-1855924689.html
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353
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353
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Лицею присвоили имя Героя России Александра Жихарева. Кадры из Петербурга
Лицею присвоили имя Героя России Александра Жихарева. Кадры из Петербурга
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общество, санкт-петербург, россия, украина, сергей кравцов, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Украина, Сергей Кравцов, Александр Беглов
Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева

Лицею в Петербурге присвоили имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в СВО

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Лицею в Санкт-Петербурге присвоено имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.
"Сегодня... лицею присвоено имя Александра Николаевича Жихарева. Наши герои, такие как Александр Николаевич, будут всегда в нашей памяти. Будут помнить ученики и выпускники школы, жители Санкт-Петербурга и страны, низкий вам поклон. Мы будем на них ровняться, мы будем о них помнить", - сказал на торжественной церемонии министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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5 марта, 08:38
В марте топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение присвоить лицею №369 в Красносельском районе Петербурга имя Героя РФ капитана Александра Жихарева (1993-2022), который является выпускником учебного заведения.
"С этого дня лицей №369 носит имя Героя РФ Александра Жихарева. Он ходил в эту школу, два брата и две сестры тоже ходили. И 1 сентября его сын Николай тоже придет в 1-й класс в эту школу. Это символично, семья патриотичная, семья наша российская, которая воспитала героя", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Жихарев был командиром роты специального назначения и ветераном боевых действий, принимал участие в специальных военных операциях в Сирии и на Украине. Героически погиб 27 февраля 2022 года при выполнении боевой задачи. Жихарев и его товарищи приняли тяжелый бой в первые дни специальной военной операции под Харьковом. Раненый капитан Жихарев отдал последний приказ личному составу отходить, а сам остался прикрывать отход. Покидая горящее здание последним, он получил смертельное ранение. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
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ОбществоСанкт-ПетербургРоссияУкраинаСергей КравцовАлександр Беглов
 
 
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