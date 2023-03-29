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Американская Eli Lilly подтвердила уход из России - РИА Новости, 29.03.2023
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12:41 29.03.2023 (обновлено: 13:05 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/lilly-1861506369.html
Американская Eli Lilly подтвердила уход из России
Американская Eli Lilly подтвердила уход из России - РИА Новости, 29.03.2023
Американская Eli Lilly подтвердила уход из России
Американская Eli Lilly подтвердила уход из России: заключила соглашение с швейцарской Swixx Biopharma для дальнейших поставок своих лекарств, сообщили РИА... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:41
2023-03-29T13:05
россия
бизнес
экономика
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американская Eli Lilly подтвердила уход из России: заключила соглашение с швейцарской Swixx Biopharma для дальнейших поставок своих лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения фармпроизводителя "Лилли Фарма".Eli Lilly поставляет в Россию препараты для борьбы с социально-значимыми заболеваниями по профилям: сахарный диабет, онкология, остеопороз, ревматология, дерматология и психиатрия. Также она выпускает рекомбинантный человеческий инсулин, антипсихотические лекарственные средства и онкопрепараты."Компания осуществляет и продолжает осуществлять поставки жизненно-важных лекарственных препаратов на территорию Российской Федерации. Компания Eli Lilly заключила соглашение с компанией Swixx Biopharma, которое в том числе включает передачу прав на импорт продуктов компании, их реализацию на территории России, а также обеспечивает выполнение текущих обязательств в отношении локального производства", - говорится в сообщении.Кроме того, данное соглашение позволит и дальше осуществлять поставки жизненно важных лекарственных препаратов компании в Россию для пациентов, которые нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний."В настоящий момент компания "Лилли" как и ранее предпринимает необходимые действия для поддержания и обеспечения непрерывного доступа российских пациентов к портфелю жизненно важных лекарственных препаратов компании", - отмечается в сообщении.
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россия, бизнес, экономика, здоровье - общество, сша
Россия, Бизнес, Экономика, Здоровье - Общество, США
Американская Eli Lilly подтвердила уход из России

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly подтвердила уход из России

© Fotolia / romasetМедицинская лаборатория
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Fotolia / romaset
Медицинская лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американская Eli Lilly подтвердила уход из России: заключила соглашение с швейцарской Swixx Biopharma для дальнейших поставок своих лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения фармпроизводителя "Лилли Фарма".
Eli Lilly поставляет в Россию препараты для борьбы с социально-значимыми заболеваниями по профилям: сахарный диабет, онкология, остеопороз, ревматология, дерматология и психиатрия. Также она выпускает рекомбинантный человеческий инсулин, антипсихотические лекарственные средства и онкопрепараты.
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"Компания осуществляет и продолжает осуществлять поставки жизненно-важных лекарственных препаратов на территорию Российской Федерации. Компания Eli Lilly заключила соглашение с компанией Swixx Biopharma, которое в том числе включает передачу прав на импорт продуктов компании, их реализацию на территории России, а также обеспечивает выполнение текущих обязательств в отношении локального производства", - говорится в сообщении.
Кроме того, данное соглашение позволит и дальше осуществлять поставки жизненно важных лекарственных препаратов компании в Россию для пациентов, которые нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний.
"В настоящий момент компания "Лилли" как и ранее предпринимает необходимые действия для поддержания и обеспечения непрерывного доступа российских пациентов к портфелю жизненно важных лекарственных препаратов компании", - отмечается в сообщении.
 
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