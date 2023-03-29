https://ria.ru/20230329/lilly-1861506369.html

Американская Eli Lilly подтвердила уход из России

Американская Eli Lilly подтвердила уход из России - РИА Новости, 29.03.2023

Американская Eli Lilly подтвердила уход из России

Американская Eli Lilly подтвердила уход из России: заключила соглашение с швейцарской Swixx Biopharma для дальнейших поставок своих лекарств, сообщили РИА... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:41

2023-03-29T12:41

2023-03-29T13:05

россия

бизнес

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здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американская Eli Lilly подтвердила уход из России: заключила соглашение с швейцарской Swixx Biopharma для дальнейших поставок своих лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения фармпроизводителя "Лилли Фарма".Eli Lilly поставляет в Россию препараты для борьбы с социально-значимыми заболеваниями по профилям: сахарный диабет, онкология, остеопороз, ревматология, дерматология и психиатрия. Также она выпускает рекомбинантный человеческий инсулин, антипсихотические лекарственные средства и онкопрепараты."Компания осуществляет и продолжает осуществлять поставки жизненно-важных лекарственных препаратов на территорию Российской Федерации. Компания Eli Lilly заключила соглашение с компанией Swixx Biopharma, которое в том числе включает передачу прав на импорт продуктов компании, их реализацию на территории России, а также обеспечивает выполнение текущих обязательств в отношении локального производства", - говорится в сообщении.Кроме того, данное соглашение позволит и дальше осуществлять поставки жизненно важных лекарственных препаратов компании в Россию для пациентов, которые нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний."В настоящий момент компания "Лилли" как и ранее предпринимает необходимые действия для поддержания и обеспечения непрерывного доступа российских пациентов к портфелю жизненно важных лекарственных препаратов компании", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230314/zdorove-1857681524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, бизнес, экономика, здоровье - общество, сша