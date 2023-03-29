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В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса - РИА Новости, 29.03.2023
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07:01 29.03.2023 (обновлено: 07:05 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/lgota-1861423799.html
В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса
В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса - РИА Новости, 29.03.2023
В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса
Депутаты законодательного собрания Приморского края установили новую сниженную налоговую ставку для игорного бизнеса в курортной зоне "Приморье" до июня 2023... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:01
2023-03-29T07:05
экономика
россия
приморский край
владивосток
азов-сити
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморского края установили новую сниженную налоговую ставку для игорного бизнеса в курортной зоне "Приморье" до июня 2023 года, сообщили в пресс-службе заксобрания. В 2020 году по инициативе губернатора региона были установлены минимально допустимые Налоговым кодексом РФ ставки по налогу на игорный бизнес: за один игровой стол – 50 тысяч рублей в месяц, за один игровой автомат – 3 тысячи. Это в 2,5 раза меньше, чем ранее установленные краевым законом ставки на уровне 125 тысяч и 7,5 тысячи. Такая налоговая льгота для игорного бизнеса неоднократно продлялась и оставалась в силе в 2022 году. "Резиденты интегрированного развлекательного курорта "Приморье" смогут воспользоваться налоговой льготой с января по июнь нынешнего года... Поправками уменьшены размеры налоговых ставок по таким объектам налогообложения, как "игровой стол" и "игровой автомат". С января по июнь 2023 года они будут составлять 85 тысяч и 5,5 тысячи рублей вместо 125 тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы. По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, к налоговым ставкам для игорного бизнеса, действовавшим до пандемии, в регионе планируют вернуться со второй половине 2023 года. Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Второй комплекс с казино построил резидент "Азов-Сити" - ЗАО "Шамбала", его открыли в середине октября 2020 года. На территории игорно-развлекательного курорта "Приморье" уже работают компании из Гонконга, России, Королевства Камбоджа, общий объем частного финансирования по заключенным соглашениям превышает 82 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230114/tailand-1844571707.html
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экономика, россия, приморский край, владивосток, азов-сити
Экономика, Россия, Приморский край, Владивосток, Азов-сити
В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса

В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса до июня 2023 года

© РИА Новости / Мария СеливановаКазино
Казино - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморского края установили новую сниженную налоговую ставку для игорного бизнеса в курортной зоне "Приморье" до июня 2023 года, сообщили в пресс-службе заксобрания.
В 2020 году по инициативе губернатора региона были установлены минимально допустимые Налоговым кодексом РФ ставки по налогу на игорный бизнес: за один игровой стол – 50 тысяч рублей в месяц, за один игровой автомат – 3 тысячи. Это в 2,5 раза меньше, чем ранее установленные краевым законом ставки на уровне 125 тысяч и 7,5 тысячи. Такая налоговая льгота для игорного бизнеса неоднократно продлялась и оставалась в силе в 2022 году.
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"Резиденты интегрированного развлекательного курорта "Приморье" смогут воспользоваться налоговой льготой с января по июнь нынешнего года... Поправками уменьшены размеры налоговых ставок по таким объектам налогообложения, как "игровой стол" и "игровой автомат". С января по июнь 2023 года они будут составлять 85 тысяч и 5,5 тысячи рублей вместо 125 тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы.
По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, к налоговым ставкам для игорного бизнеса, действовавшим до пандемии, в регионе планируют вернуться со второй половине 2023 года.
«
"Принятие законопроекта приведет к сокращению доходов краевого бюджета-2023 по налогу на игорный бизнес на 21,7 миллиона рублей. Ожидается, что эти потери бюджетной системы будут нивелированы за счет иных налоговых поступлений в связи с сохранением рабочих мест и продолжением работы игорного оборудования в полном объеме", - отметили в пресс-службе заксобрания.
Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Второй комплекс с казино построил резидент "Азов-Сити" - ЗАО "Шамбала", его открыли в середине октября 2020 года. На территории игорно-развлекательного курорта "Приморье" уже работают компании из Гонконга, России, Королевства Камбоджа, общий объем частного финансирования по заключенным соглашениям превышает 82 миллиарда рублей.
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ЭкономикаРоссияПриморский крайВладивостокАзов-сити
 
 
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