https://ria.ru/20230329/lgota-1861423799.html

В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса

В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса - РИА Новости, 29.03.2023

В Приморье продлили налоговую льготу для игорного бизнеса

Депутаты законодательного собрания Приморского края установили новую сниженную налоговую ставку для игорного бизнеса в курортной зоне "Приморье" до июня 2023... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:01

2023-03-29T07:01

2023-03-29T07:05

экономика

россия

приморский край

владивосток

азов-сити

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморского края установили новую сниженную налоговую ставку для игорного бизнеса в курортной зоне "Приморье" до июня 2023 года, сообщили в пресс-службе заксобрания. В 2020 году по инициативе губернатора региона были установлены минимально допустимые Налоговым кодексом РФ ставки по налогу на игорный бизнес: за один игровой стол – 50 тысяч рублей в месяц, за один игровой автомат – 3 тысячи. Это в 2,5 раза меньше, чем ранее установленные краевым законом ставки на уровне 125 тысяч и 7,5 тысячи. Такая налоговая льгота для игорного бизнеса неоднократно продлялась и оставалась в силе в 2022 году. "Резиденты интегрированного развлекательного курорта "Приморье" смогут воспользоваться налоговой льготой с января по июнь нынешнего года... Поправками уменьшены размеры налоговых ставок по таким объектам налогообложения, как "игровой стол" и "игровой автомат". С января по июнь 2023 года они будут составлять 85 тысяч и 5,5 тысячи рублей вместо 125 тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы. По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна, к налоговым ставкам для игорного бизнеса, действовавшим до пандемии, в регионе планируют вернуться со второй половине 2023 года. Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Второй комплекс с казино построил резидент "Азов-Сити" - ЗАО "Шамбала", его открыли в середине октября 2020 года. На территории игорно-развлекательного курорта "Приморье" уже работают компании из Гонконга, России, Королевства Камбоджа, общий объем частного финансирования по заключенным соглашениям превышает 82 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230114/tailand-1844571707.html

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экономика, россия, приморский край, владивосток, азов-сити