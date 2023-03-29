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"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП - РИА Новости, 29.03.2023
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12:14 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/lep-1861491300.html
"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП
"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП - РИА Новости, 29.03.2023
"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП
"Россети" ввели в работу в Сибири новую ЛЭП и модернизированную инфраструктуру для расширения Восточного полигона РЖД, инвестиции в проект составили более 15... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:14
2023-03-29T12:14
экономика
красноярский край
тайшет
россети
ржд
красноярская железная дорога
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Россети" ввели в работу в Сибири новую ЛЭП и модернизированную инфраструктуру для расширения Восточного полигона РЖД, инвестиции в проект составили более 15 миллиардов рублей, сообщила компания. "Россети" ввели в работу в Сибири новый 440-километровый энерготранзит для расширения Восточного полигона РЖД. В Красноярском крае завершилось строительство линии электропередачи 220 кВ "Минусинская-опорная – Камала-1". Инвестиции в проект составили более 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый объект обеспечил необходимые условия для увеличения пропускной способности южного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, а также позволил повысить надежность энергосистемы региона. Трасса линии электропередачи проходит через восточные и южные районы края параллельно действующей ЛЭП 220 кВ, которая питает тяговый транзит Красноярской железной дороги. В ходе строительства установлено свыше 1,5 тысяч опор и смонтировано более 1,3 тысячи км провода. Для подключения новой ЛЭП проведена модернизация действующих подстанций 500 кВ "Камала-1" и 220 кВ "Минусинская-опорная". В параллельном режиме Красноярская железная дорога проводит модернизацию восьми тяговых подстанций, завершение которой запланировано на 2023 год. Реализация проектов "Россетей" и РЖД, направленных на увеличение пропускной способности южного хода Транссиба, позволит в 2,5 раза сократить интервалы движения грузовых тяжеловесных поездов. В частности, на участке от Саянской до Тайшета пропускная способность железной дороги увеличится почти в 3 раза – с 60 до 168 грузовых поездов в сутки.
https://ria.ru/20230328/rzhd-1861313840.html
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экономика, красноярский край, тайшет, россети, ржд, красноярская железная дорога, россия
Экономика, Красноярский край, Тайшет, Россети, РЖД, Красноярская железная дорога, Россия
"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП

"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП для расширения Восточного полигона РЖД

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Хакасии
Линии электропередач в Хакасии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач в Хакасии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Россети" ввели в работу в Сибири новую ЛЭП и модернизированную инфраструктуру для расширения Восточного полигона РЖД, инвестиции в проект составили более 15 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Россети" ввели в работу в Сибири новый 440-километровый энерготранзит для расширения Восточного полигона РЖД. В Красноярском крае завершилось строительство линии электропередачи 220 кВ "Минусинская-опорная – Камала-1". Инвестиции в проект составили более 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что новый объект обеспечил необходимые условия для увеличения пропускной способности южного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, а также позволил повысить надежность энергосистемы региона.
Трасса линии электропередачи проходит через восточные и южные районы края параллельно действующей ЛЭП 220 кВ, которая питает тяговый транзит Красноярской железной дороги. В ходе строительства установлено свыше 1,5 тысяч опор и смонтировано более 1,3 тысячи км провода. Для подключения новой ЛЭП проведена модернизация действующих подстанций 500 кВ "Камала-1" и 220 кВ "Минусинская-опорная".
В параллельном режиме Красноярская железная дорога проводит модернизацию восьми тяговых подстанций, завершение которой запланировано на 2023 год.
Реализация проектов "Россетей" и РЖД, направленных на увеличение пропускной способности южного хода Транссиба, позволит в 2,5 раза сократить интервалы движения грузовых тяжеловесных поездов. В частности, на участке от Саянской до Тайшета пропускная способность железной дороги увеличится почти в 3 раза – с 60 до 168 грузовых поездов в сутки.
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