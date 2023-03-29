https://ria.ru/20230329/lep-1861491300.html

"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП

"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП - РИА Новости, 29.03.2023

"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП

"Россети" ввели в работу в Сибири новую ЛЭП и модернизированную инфраструктуру для расширения Восточного полигона РЖД, инвестиции в проект составили более 15... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:14

2023-03-29T12:14

2023-03-29T12:14

экономика

красноярский край

тайшет

россети

ржд

красноярская железная дорога

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Россети" ввели в работу в Сибири новую ЛЭП и модернизированную инфраструктуру для расширения Восточного полигона РЖД, инвестиции в проект составили более 15 миллиардов рублей, сообщила компания. "Россети" ввели в работу в Сибири новый 440-километровый энерготранзит для расширения Восточного полигона РЖД. В Красноярском крае завершилось строительство линии электропередачи 220 кВ "Минусинская-опорная – Камала-1". Инвестиции в проект составили более 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый объект обеспечил необходимые условия для увеличения пропускной способности южного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, а также позволил повысить надежность энергосистемы региона. Трасса линии электропередачи проходит через восточные и южные районы края параллельно действующей ЛЭП 220 кВ, которая питает тяговый транзит Красноярской железной дороги. В ходе строительства установлено свыше 1,5 тысяч опор и смонтировано более 1,3 тысячи км провода. Для подключения новой ЛЭП проведена модернизация действующих подстанций 500 кВ "Камала-1" и 220 кВ "Минусинская-опорная". В параллельном режиме Красноярская железная дорога проводит модернизацию восьми тяговых подстанций, завершение которой запланировано на 2023 год. Реализация проектов "Россетей" и РЖД, направленных на увеличение пропускной способности южного хода Транссиба, позволит в 2,5 раза сократить интервалы движения грузовых тяжеловесных поездов. В частности, на участке от Саянской до Тайшета пропускная способность железной дороги увеличится почти в 3 раза – с 60 до 168 грузовых поездов в сутки.

https://ria.ru/20230328/rzhd-1861313840.html

https://ria.ru/20230327/rzhd-1861032679.html

красноярский край

тайшет

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экономика, красноярский край, тайшет, россети, ржд, красноярская железная дорога, россия