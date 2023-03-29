"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП
"Россети" запустили в Сибири новую ЛЭП для расширения Восточного полигона РЖД
Линии электропередач в Хакасии. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Россети" ввели в работу в Сибири новую ЛЭП и модернизированную инфраструктуру для расширения Восточного полигона РЖД, инвестиции в проект составили более 15 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Россети" ввели в работу в Сибири новый 440-километровый энерготранзит для расширения Восточного полигона РЖД. В Красноярском крае завершилось строительство линии электропередачи 220 кВ "Минусинская-опорная – Камала-1". Инвестиции в проект составили более 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый объект обеспечил необходимые условия для увеличения пропускной способности южного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, а также позволил повысить надежность энергосистемы региона.
Трасса линии электропередачи проходит через восточные и южные районы края параллельно действующей ЛЭП 220 кВ, которая питает тяговый транзит Красноярской железной дороги. В ходе строительства установлено свыше 1,5 тысяч опор и смонтировано более 1,3 тысячи км провода. Для подключения новой ЛЭП проведена модернизация действующих подстанций 500 кВ "Камала-1" и 220 кВ "Минусинская-опорная".
В параллельном режиме Красноярская железная дорога проводит модернизацию восьми тяговых подстанций, завершение которой запланировано на 2023 год.
Реализация проектов "Россетей" и РЖД, направленных на увеличение пропускной способности южного хода Транссиба, позволит в 2,5 раза сократить интервалы движения грузовых тяжеловесных поездов. В частности, на участке от Саянской до Тайшета пропускная способность железной дороги увеличится почти в 3 раза – с 60 до 168 грузовых поездов в сутки.