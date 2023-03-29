Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя
Самка редчайшего дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Иллюзионочка
© Иллюзион | Кино во Владивостоке/TelegramСамка дальневосточного леопарда Leo 196F, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
Самка дальневосточного леопарда Leo 196F, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Самку редчайшего дальневосточного леопарда, живущую в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, назвали Иллюзионочкой, сообщает учреждение в Telegram-канале.
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"Самка дальневосточного леопарда Leo 196F обзавелась кинематографическим "хранителем". Ее взяла под опеку сеть кинотеатров "Иллюзион" (Владивосток). Сотрудники сети назвали подопечную Иллюзионочкой, сблизив пятнистую кошку с волшебным миром кино", — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из кинотеатров сети второй год подряд бесплатно показывает фильмы о природе Приморья, в том числе состоялся премьерный показ киноленты "Земля леопарда. 10 лет" к десятилетию нацпарка "Земля леопарда" и фильма "Морские" к 45-летию Дальневосточного морского заповедника.
Иллюзионочке около четырех лет, она обитает неподалеку от старейшего на Дальнем Востоке заповедника "Кедровая падь". Впервые самая редкая крупная кошка в мире попала в объективы фотоловушек в 2019 году.
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"Нашим сотрудникам удалось получить очаровательные снимки Иллюзионочки. <...> На них она весело катается по земле и потягивается, как домашняя кошка. <...> Такие кадры напоминают, как иногда похожи большие и малые кошки. В то же время на других снимках Иллюзионочка — крупный и сильный хищник, который проходит по своему охотничьему участку, возможно, в поисках добычи", — сообщают в нацпарке.
"Хранители" леопарда — это своеобразные крестные редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.