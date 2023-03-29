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Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя - РИА Новости, 29.03.2023
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Хорошие новости
 
16:38 29.03.2023 (обновлено: 19:36 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/leopard-1861626143.html
Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя
Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя - РИА Новости, 29.03.2023
Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя
Самку редчайшего дальневосточного леопарда, живущую в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, назвали Иллюзионочкой, сообщает учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:38
2023-03-29T19:36
хорошие новости
общество
дальний восток
приморский край
стивен сигал
николай дроздов
памела андерсон
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Самку редчайшего дальневосточного леопарда, живущую в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, назвали Иллюзионочкой, сообщает учреждение в Telegram-канале. Отмечается, что один из кинотеатров сети второй год подряд бесплатно показывает фильмы о природе Приморья, в том числе состоялся премьерный показ киноленты "Земля леопарда. 10 лет" к десятилетию нацпарка "Земля леопарда" и фильма "Морские" к 45-летию Дальневосточного морского заповедника. Иллюзионочке около четырех лет, она обитает неподалеку от старейшего на Дальнем Востоке заповедника "Кедровая падь". Впервые самая редкая крупная кошка в мире попала в объективы фотоловушек в 2019 году. "Хранители" леопарда — это своеобразные крестные редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
https://ria.ru/20230322/leopard-1859697414.html
https://ria.ru/20230216/leopard-1852295422.html
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общество, дальний восток, приморский край, стивен сигал, николай дроздов, памела андерсон, фгбу "земля леопарда"
Хорошие новости, Общество, Дальний Восток, Приморский край, Стивен Сигал, Николай Дроздов, Памела Андерсон, ФГБУ "Земля леопарда"
Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя

Самка редчайшего дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя Иллюзионочка

© Иллюзион | Кино во Владивостоке/TelegramСамка дальневосточного леопарда Leo 196F, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
Самка дальневосточного леопарда Leo 196F, живущая в нацпарке Земля леопарда в Приморье
© Иллюзион | Кино во Владивостоке/Telegram
Самка дальневосточного леопарда Leo 196F, живущая в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Самку редчайшего дальневосточного леопарда, живущую в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, назвали Иллюзионочкой, сообщает учреждение в Telegram-канале.
«

"Самка дальневосточного леопарда Leo 196F обзавелась кинематографическим "хранителем". Ее взяла под опеку сеть кинотеатров "Иллюзион" (Владивосток). Сотрудники сети назвали подопечную Иллюзионочкой, сблизив пятнистую кошку с волшебным миром кино", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что один из кинотеатров сети второй год подряд бесплатно показывает фильмы о природе Приморья, в том числе состоялся премьерный показ киноленты "Земля леопарда. 10 лет" к десятилетию нацпарка "Земля леопарда" и фильма "Морские" к 45-летию Дальневосточного морского заповедника.
Иллюзионочке около четырех лет, она обитает неподалеку от старейшего на Дальнем Востоке заповедника "Кедровая падь". Впервые самая редкая крупная кошка в мире попала в объективы фотоловушек в 2019 году.
«

"Нашим сотрудникам удалось получить очаровательные снимки Иллюзионочки. <...> На них она весело катается по земле и потягивается, как домашняя кошка. <...> Такие кадры напоминают, как иногда похожи большие и малые кошки. В то же время на других снимках Иллюзионочка — крупный и сильный хищник, который проходит по своему охотничьему участку, возможно, в поисках добычи", — сообщают в нацпарке.

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Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
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Хорошие новостиОбществоДальний ВостокПриморский крайСтивен СигалНиколай ДроздовПамела АндерсонФГБУ "Земля леопарда"
 
 
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