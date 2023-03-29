https://ria.ru/20230329/leopard-1861626143.html

Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя

Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя - РИА Новости, 29.03.2023

Самка дальневосточного леопарда в нацпарке Приморья получила имя

Самку редчайшего дальневосточного леопарда, живущую в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, назвали Иллюзионочкой, сообщает учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:38

2023-03-29T16:38

2023-03-29T19:36

хорошие новости

общество

дальний восток

приморский край

стивен сигал

николай дроздов

памела андерсон

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Самку редчайшего дальневосточного леопарда, живущую в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, назвали Иллюзионочкой, сообщает учреждение в Telegram-канале. Отмечается, что один из кинотеатров сети второй год подряд бесплатно показывает фильмы о природе Приморья, в том числе состоялся премьерный показ киноленты "Земля леопарда. 10 лет" к десятилетию нацпарка "Земля леопарда" и фильма "Морские" к 45-летию Дальневосточного морского заповедника. Иллюзионочке около четырех лет, она обитает неподалеку от старейшего на Дальнем Востоке заповедника "Кедровая падь". Впервые самая редкая крупная кошка в мире попала в объективы фотоловушек в 2019 году. "Хранители" леопарда — это своеобразные крестные редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20230322/leopard-1859697414.html

https://ria.ru/20230216/leopard-1852295422.html

https://ria.ru/20230203/tigritsa-1849573334.html

дальний восток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дальний восток, приморский край, стивен сигал, николай дроздов, памела андерсон, фгбу "земля леопарда"