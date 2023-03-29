https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html

В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту

В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту - РИА Новости, 29.03.2023

В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту

В Москве начнут производить 90 процентов лекарств, которые раньше закупались за рубежом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр". РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:03

2023-03-29T22:03

2023-03-29T23:39

здоровье - общество

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сергей собянин

михаил мурашко

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Москве начнут производить 90 процентов лекарств, которые раньше закупались за рубежом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр"."За это время построен целый ряд фармацевтических заводов, где производим лекарства, которые закупали по импорту. В ближайшие годы 90 процентов тех лекарств, которые упали по нашим программам обеспечения, особенно жизненно важных лекарств, будем производить здесь, в Москве", — рассказал он.На минувшей неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет. По его словам, при возникновении каких-либо сложностей специально созданные механизмы "быстро и эффективно все компенсируют".

https://ria.ru/20230322/preparaty-1859880672.html

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здоровье - общество, москва, сергей собянин, михаил мурашко, россия