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В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту - РИА Новости, 29.03.2023
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22:03 29.03.2023 (обновлено: 23:39 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html
В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту
В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту - РИА Новости, 29.03.2023
В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту
В Москве начнут производить 90 процентов лекарств, которые раньше закупались за рубежом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр". РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:03
2023-03-29T23:39
здоровье - общество
москва
сергей собянин
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Москве начнут производить 90 процентов лекарств, которые раньше закупались за рубежом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр"."За это время построен целый ряд фармацевтических заводов, где производим лекарства, которые закупали по импорту. В ближайшие годы 90 процентов тех лекарств, которые упали по нашим программам обеспечения, особенно жизненно важных лекарств, будем производить здесь, в Москве", — рассказал он.На минувшей неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет. По его словам, при возникновении каких-либо сложностей специально созданные механизмы "быстро и эффективно все компенсируют".
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здоровье - общество, москва, сергей собянин, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Москва, Сергей Собянин, Михаил Мурашко, Россия
В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту

Собянин заявил, что в Москве будут производить 90% ранее импортируемых лекарств

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди закупают в аптеке лекарства, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Москве начнут производить 90 процентов лекарств, которые раньше закупались за рубежом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр".
"За это время построен целый ряд фармацевтических заводов, где производим лекарства, которые закупали по импорту. В ближайшие годы 90 процентов тех лекарств, которые упали по нашим программам обеспечения, особенно жизненно важных лекарств, будем производить здесь, в Москве", — рассказал он.
На минувшей неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что глобального дефицита лекарств и медицинского оборудования в России нет. По его словам, при возникновении каких-либо сложностей специально созданные механизмы "быстро и эффективно все компенсируют".
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