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В Росздравнадзоре ответили на вопрос о качестве лекарств - РИА Новости, 29.03.2023
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06:37 29.03.2023 (обновлено: 06:38 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861423256.html
В Росздравнадзоре ответили на вопрос о качестве лекарств
В Росздравнадзоре ответили на вопрос о качестве лекарств - РИА Новости, 29.03.2023
В Росздравнадзоре ответили на вопрос о качестве лекарств
Система контроля лекарств в России эффективно работает и позволяет обеспечить качество препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:37
2023-03-29T06:38
общество
россия
индия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Система контроля лекарств в России эффективно работает и позволяет обеспечить качество препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора, комментируя ситуацию с аннулированием лицензий ряда фармкомпаний в Индии. Ранее в СМИ появилась информация, что индийские власти в рамках кампании по борьбе с производителями некачественных лекарств аннулировали лицензии 18 фармацевтических компаний, их попросили прекратить производство препаратов. "Все лекарственные препараты, зарегистрированные для применения на территории Российской Федерации, в том числе индийского производства, поступают в гражданский оборот на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы в установленном порядке Минздравом России. При регистрации лекарственных средств представляются доказательства эффективности и безопасности лекарственных средств, а также устанавливаются требования к качеству", - говорится в сообщении. Производителем лекарственного средства на этапе выпускающего контроля качества проводятся испытания на соответствие препарата установленным требованиям, кроме того, лекарственные препараты, находящиеся в обращении на территории России, подлежат выборочному контролю качества в лабораториях Росздравнадзора, пояснили в пресс-службе. При выявлении несоответствий серии препаратов оперативно отзываются из оборота, подчеркнули в ведомстве. "Система контроля лекарств на внутреннем рынке, в которую входят Минздрав и Росздравнадзор, эффективно работает и позволяет обеспечить качество лекарств", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230327/laennek-1861047037.html
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общество, россия, индия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Индия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Росздравнадзоре ответили на вопрос о качестве лекарств

Росздравнадзор: система контроля лекарств в России работает эффективно

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФармацевты
Фармацевты - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Система контроля лекарств в России эффективно работает и позволяет обеспечить качество препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора, комментируя ситуацию с аннулированием лицензий ряда фармкомпаний в Индии.
Ранее в СМИ появилась информация, что индийские власти в рамках кампании по борьбе с производителями некачественных лекарств аннулировали лицензии 18 фармацевтических компаний, их попросили прекратить производство препаратов.
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"Все лекарственные препараты, зарегистрированные для применения на территории Российской Федерации, в том числе индийского производства, поступают в гражданский оборот на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы в установленном порядке Минздравом России. При регистрации лекарственных средств представляются доказательства эффективности и безопасности лекарственных средств, а также устанавливаются требования к качеству", - говорится в сообщении.
Производителем лекарственного средства на этапе выпускающего контроля качества проводятся испытания на соответствие препарата установленным требованиям, кроме того, лекарственные препараты, находящиеся в обращении на территории России, подлежат выборочному контролю качества в лабораториях Росздравнадзора, пояснили в пресс-службе. При выявлении несоответствий серии препаратов оперативно отзываются из оборота, подчеркнули в ведомстве.
"Система контроля лекарств на внутреннем рынке, в которую входят Минздрав и Росздравнадзор, эффективно работает и позволяет обеспечить качество лекарств", - отметили в пресс-службе.
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ОбществоРоссияИндияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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