https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861423256.html

В Росздравнадзоре ответили на вопрос о качестве лекарств

В Росздравнадзоре ответили на вопрос о качестве лекарств - РИА Новости, 29.03.2023

В Росздравнадзоре ответили на вопрос о качестве лекарств

Система контроля лекарств в России эффективно работает и позволяет обеспечить качество препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T06:37

2023-03-29T06:37

2023-03-29T06:38

общество

россия

индия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Система контроля лекарств в России эффективно работает и позволяет обеспечить качество препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора, комментируя ситуацию с аннулированием лицензий ряда фармкомпаний в Индии. Ранее в СМИ появилась информация, что индийские власти в рамках кампании по борьбе с производителями некачественных лекарств аннулировали лицензии 18 фармацевтических компаний, их попросили прекратить производство препаратов. "Все лекарственные препараты, зарегистрированные для применения на территории Российской Федерации, в том числе индийского производства, поступают в гражданский оборот на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы в установленном порядке Минздравом России. При регистрации лекарственных средств представляются доказательства эффективности и безопасности лекарственных средств, а также устанавливаются требования к качеству", - говорится в сообщении. Производителем лекарственного средства на этапе выпускающего контроля качества проводятся испытания на соответствие препарата установленным требованиям, кроме того, лекарственные препараты, находящиеся в обращении на территории России, подлежат выборочному контролю качества в лабораториях Росздравнадзора, пояснили в пресс-службе. При выявлении несоответствий серии препаратов оперативно отзываются из оборота, подчеркнули в ведомстве. "Система контроля лекарств на внутреннем рынке, в которую входят Минздрав и Росздравнадзор, эффективно работает и позволяет обеспечить качество лекарств", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230327/laennek-1861047037.html

https://ria.ru/20230326/murashko-1860678343.html

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общество, россия, индия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)