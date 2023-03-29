Рейтинг@Mail.ru
Юридических оснований для выселения монахов из Лавры нет, заявили в УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:48 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/lavra-1861537012.html
Юридических оснований для выселения монахов из Лавры нет, заявили в УПЦ
Юридических оснований для выселения монахов из Лавры нет, заявили в УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023
Юридических оснований для выселения монахов из Лавры нет, заявили в УПЦ
Юридических оснований для выселения монахов из Киево-Печерской лавры нет, заявил руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:48
2023-03-29T13:48
религия
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
киево-печерская лавра
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861375261_0:351:3015:2047_1920x0_80_0_0_a86cf7f5c8d6e8969bfaa3ddcb449f0d.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Юридических оснований для выселения монахов из Киево-Печерской лавры нет, заявил руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент в комментарии изданию "Страна.ua". Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической УПЦ, истекает в среду. Минкультуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта. "У нас нет ни одного юридического основания оставлять монастырь, тем более оставлять сооружения без присмотра непонятно кому, кто не имеет никаких обязанностей смотреть за этими помещениями. Ни одного документа, который бы обязывал нас сегодня покинуть монастырь, нет. Есть документы о том, что якобы 29 числа должен заканчиваться договор, но все правовые отношения, если есть какие-то вопросы, решаются в судебном порядке", - сказал Климент в комментарии, который опубликовало украинское издание "Страна.ua". Он отметил, что заповедник может подать в суд иск, если не доволен тем, что монахи остаются в Киево-Печерской лавре. Ранее наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
https://ria.ru/20230329/lavra-1861528504.html
https://ria.ru/20230326/doklad-1860758034.html
https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861375261_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a8d6461057c95c56ca8c68bdcbbbd77b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), киево-печерская лавра, киев
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Киево-Печерская Лавра, Киев
Юридических оснований для выселения монахов из Лавры нет, заявили в УПЦ

Владыка Климент: юридических оснований для выселения монахов из Киево-Печерской лавры нет

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщины на территории Киево-Печерской лавры
Женщины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщины на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Юридических оснований для выселения монахов из Киево-Печерской лавры нет, заявил руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент в комментарии изданию "Страна.ua".
Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической УПЦ, истекает в среду. Минкультуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником
Вчера, 13:28
"У нас нет ни одного юридического основания оставлять монастырь, тем более оставлять сооружения без присмотра непонятно кому, кто не имеет никаких обязанностей смотреть за этими помещениями. Ни одного документа, который бы обязывал нас сегодня покинуть монастырь, нет. Есть документы о том, что якобы 29 числа должен заканчиваться договор, но все правовые отношения, если есть какие-то вопросы, решаются в судебном порядке", - сказал Климент в комментарии, который опубликовало украинское издание "Страна.ua".
Он отметил, что заповедник может подать в суд иск, если не доволен тем, что монахи остаются в Киево-Печерской лавре.
«
"Пока он в суд не подавал… У нас еще очень долгий срок, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра нет никаких юридических оснований выселяться. Заповедник юридическую плоскость не подключал, это просто заявления", - отметил Климент.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
ООН опубликовала доклад о дискриминации Украинской православной церкви
26 марта, 17:35
Ранее наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими
25 марта, 17:07
 
РелигияУкраинаСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Киево-Печерская ЛавраКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала