https://ria.ru/20230329/lavra-1861537012.html

Юридических оснований для выселения монахов из Лавры нет, заявили в УПЦ

Юридических оснований для выселения монахов из Лавры нет, заявили в УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023

Юридических оснований для выселения монахов из Лавры нет, заявили в УПЦ

Юридических оснований для выселения монахов из Киево-Печерской лавры нет, заявил руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:48

2023-03-29T13:48

2023-03-29T13:48

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ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

киево-печерская лавра

киев

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Юридических оснований для выселения монахов из Киево-Печерской лавры нет, заявил руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент в комментарии изданию "Страна.ua". Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической УПЦ, истекает в среду. Минкультуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта. "У нас нет ни одного юридического основания оставлять монастырь, тем более оставлять сооружения без присмотра непонятно кому, кто не имеет никаких обязанностей смотреть за этими помещениями. Ни одного документа, который бы обязывал нас сегодня покинуть монастырь, нет. Есть документы о том, что якобы 29 числа должен заканчиваться договор, но все правовые отношения, если есть какие-то вопросы, решаются в судебном порядке", - сказал Климент в комментарии, который опубликовало украинское издание "Страна.ua". Он отметил, что заповедник может подать в суд иск, если не доволен тем, что монахи остаются в Киево-Печерской лавре. Ранее наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что разрыв договора об аренде Киево-Печерской лавры невозможен в одностороннем порядке. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230329/lavra-1861528504.html

https://ria.ru/20230326/doklad-1860758034.html

https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), киево-печерская лавра, киев