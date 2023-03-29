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УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
13:28 29.03.2023 (обновлено: 13:38 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/lavra-1861528504.html
УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником
УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником - РИА Новости, 29.03.2023
УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил изданию "Украинская правда", что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:28
2023-03-29T13:38
религия
ситуация вокруг упц
киев
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил изданию "Украинская правда", что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником.Ранее адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
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ситуация вокруг упц, киев, киево-печерская лавра, украинская православная церковь
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь
УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником

Митрополит Павел: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил изданию "Украинская правда", что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником.
Ранее адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда.
«
"Закон на нашей стороне. Мы останемся в Лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени", - приводит слова митрополита "Украинская правда".
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
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