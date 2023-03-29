https://ria.ru/20230329/lavra-1861528504.html

УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником

УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником - РИА Новости, 29.03.2023

УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил изданию "Украинская правда", что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:28

2023-03-29T13:28

2023-03-29T13:38

религия

ситуация вокруг упц

киев

киево-печерская лавра

украинская православная церковь

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил изданию "Украинская правда", что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником.Ранее адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ситуация вокруг упц, киев, киево-печерская лавра, украинская православная церковь