УПЦ: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником
Митрополит Павел: монахи не покинут Лавру до окончания разбирательства с заповедником
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил изданию "Украинская правда", что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником.
Ранее адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. Митрополит Павел заявил, что разрыв договора об аренде невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда.
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"Закон на нашей стороне. Мы останемся в Лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени", - приводит слова митрополита "Украинская правда".
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.