https://ria.ru/20230329/lavra-1861479558.html
В Киево-Печерской лавре пообещали отстаивать монастырь до конца
В Киево-Печерской лавре пообещали отстаивать монастырь до конца - РИА Новости, 29.03.2023
В Киево-Печерской лавре пообещали отстаивать монастырь до конца
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:55
2023-03-29T11:55
2023-03-29T15:00
религия
религия
украина
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Ранее он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда. По его словам, уже было подано три иска на оспаривание расторжения договора. "Я еще раз обращаюсь к власть имущим прекратить давление на судей, святую церковь, лавру. Компромиссов у нас насчет лавры не может быть никаких, мы будем стоять до последнего, закон на нашей стороне", - сказал митрополит Павел в обращении на YouTube-канале лавры. Он рассказал, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" предлагали "пойти на какой-то сговор против церкви". "Я ответил, что этого не будет... Тогда один из тех людей, с которыми мы говорили, сказал, что тогда не надо министру культуры давать соглашение на проживание (монахов на территории лавры – ред.) в полуторамесячный срок", - отметил митрополит. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
https://ria.ru/20230329/lavra-1861474318.html
https://ria.ru/20230329/sud-1861456232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, украина, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
В Киево-Печерской лавре пообещали отстаивать монастырь до конца
Митрополит Павел пообещал, что братия будет отстаивать Киево-Печерскую лавру до конца
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил
, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца.
Ранее он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда. По его словам, уже было подано три иска на оспаривание расторжения договора.
"Я еще раз обращаюсь к власть имущим прекратить давление на судей, святую церковь, лавру. Компромиссов у нас насчет лавры не может быть никаких, мы будем стоять до последнего, закон на нашей стороне", - сказал митрополит Павел в обращении на YouTube-канале лавры.
Он рассказал, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" предлагали "пойти на какой-то сговор против церкви".
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"Я ответил, что этого не будет... Тогда один из тех людей, с которыми мы говорили, сказал, что тогда не надо министру культуры давать соглашение на проживание (монахов на территории лавры – ред.) в полуторамесячный срок", - отметил митрополит.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
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