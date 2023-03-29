https://ria.ru/20230329/lavra-1861474318.html

В Греции призвали поместные Церкви заступиться за Киево-Печерскую лавру

В Греции призвали поместные Церкви заступиться за Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 29.03.2023

В Греции призвали поместные Церкви заступиться за Киево-Печерскую лавру

Центр патристических исследований (изучения богословского наследия отцов Церкви) Греции выступил в поддержку насельников Киево-Печерской лавры, призвав... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:38

2023-03-29T11:38

2023-03-29T11:38

религия

религия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

греция

украина

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Центр патристических исследований (изучения богословского наследия отцов Церкви) Греции выступил в поддержку насельников Киево-Печерской лавры, призвав Элладскую православную церковь (ЭПЦ) и другие поместные церкви встать на сторону монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "С великой человеческой скорбью, но и с надеждой на вечное присутствие Господа, мы следим за последними событиями, связанными с объявленным преследованием монахов Киево-Печерской лавры, которая является Святой Горой Украины и в которой покоятся мощи святых украинских отцов, которые всегда освящали это место своей жизнью и молитвой… Как греческие православные и братья во Христе гонимых, мы с болью протестуем против нападения на украинских монахов лавры и просим церковь Греции и все остальные Поместные православные церкви во всем встать на сторону пострадавших монахов", – цитирует сайт УПЦ опубликованный центром документ. В 2019 году раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ) признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут служить вместе с раскольниками. Большинство из 16 поместных православных церквей мира не признают ПЦУ. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230329/sud-1861456232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, греция, украина, киево-печерская лавра