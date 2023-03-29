https://ria.ru/20230329/lavra-1861443481.html

Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре

Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 29.03.2023

Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре

Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви пришли на молитву в Киево-Печерскую лавру, которую монахи должны покинуть по требованию властей,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:31

2023-03-29T09:31

2023-03-29T10:49

религия

религия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

украина

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви пришли на молитву в Киево-Печерскую лавру, которую монахи должны покинуть по требованию властей, сообщается в Telegram-канале УПЦ."Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам", — говорится в публикации. Об этом сообщают и украинские СМИ."Люди не все поместились даже в храм. <…> Это люди, которые приехали со всей Украины. Люди растеряны, не понимают, почему так происходит", — сказал корреспондент в эфире всеукраинского телемарафона.На богослужении заметили известного боксера Александра Усика, пишет "Страна.ua". Он не стал общаться с журналистами, пояснив только, что пришел помолиться.Сегодня истекает ультиматум, предъявленный УПЦ Министерством культуры. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвала договор аренды и предписала монахам покинуть обитель. С завтрашнего дня там должна начать работу комиссия по приемке имущества. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием пытались встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы донести до него позицию верующих, но он отказался их принять. Впрочем, министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230328/lavra-1861405460.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, киево-печерская лавра