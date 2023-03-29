https://ria.ru/20230329/lavra-1861443481.html
Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре
Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 29.03.2023
Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре
Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви пришли на молитву в Киево-Печерскую лавру, которую монахи должны покинуть по требованию властей,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:31
2023-03-29T09:31
2023-03-29T10:49
религия
религия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви пришли на молитву в Киево-Печерскую лавру, которую монахи должны покинуть по требованию властей, сообщается в Telegram-канале УПЦ."Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам", — говорится в публикации. Об этом сообщают и украинские СМИ."Люди не все поместились даже в храм. <…> Это люди, которые приехали со всей Украины. Люди растеряны, не понимают, почему так происходит", — сказал корреспондент в эфире всеукраинского телемарафона.На богослужении заметили известного боксера Александра Усика, пишет "Страна.ua". Он не стал общаться с журналистами, пояснив только, что пришел помолиться.Сегодня истекает ультиматум, предъявленный УПЦ Министерством культуры. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвала договор аренды и предписала монахам покинуть обитель. С завтрашнего дня там должна начать работу комиссия по приемке имущества. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием пытались встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы донести до него позицию верующих, но он отказался их принять. Впрочем, министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230328/lavra-1861405460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киево-Печерская Лавра
Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре
Тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру, которую монахи УПЦ должны сегодня покинуть
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Тысячи прихожан канонической Украинской православной церкви пришли на молитву в Киево-Печерскую лавру, которую монахи должны покинуть по требованию властей, сообщается в Telegram-канале
УПЦ.
"Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам", — говорится в публикации.
Об этом сообщают и украинские СМИ.
"Люди не все поместились даже в храм. <…> Это люди, которые приехали со всей Украины. Люди растеряны, не понимают, почему так происходит", — сказал корреспондент в эфире всеукраинского телемарафона.
На богослужении заметили известного боксера Александра Усика, пишет "Страна.ua"
. Он не стал общаться с журналистами, пояснив только, что пришел помолиться.
Сегодня истекает ультиматум, предъявленный УПЦ Министерством культуры. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвала договор аренды и предписала монахам покинуть обитель. С завтрашнего дня там должна начать работу комиссия по приемке имущества.
Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием пытались встретиться с президентом Владимиром Зеленским
, чтобы донести до него позицию верующих, но он отказался их принять. Впрочем, министр культуры Александр Ткаченко
заявлял, что монахи смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ
— крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
Сестры монастыря в Одессе призвали Зеленскую защитить Киево-Печерскую лавру