https://ria.ru/20230329/lavra-1861415667.html

У Киева нет морального права отбирать Лавру, заявил протоиерей

У Киева нет морального права отбирать Лавру, заявил протоиерей - РИА Новости, 29.03.2023

У Киева нет морального права отбирать Лавру, заявил протоиерей

Украинские власти не имеют морального права забирать у Церкви то, что было возвращено ей еще во времена СССР, а отбирая Киево-Печерскую лавру, они ставят знак... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T03:23

2023-03-29T03:23

2023-03-29T03:26

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Украинские власти не имеют морального права забирать у Церкви то, что было возвращено ей еще во времена СССР, а отбирая Киево-Печерскую лавру, они ставят знак равенства между собой и богоборческой советской властью 20-х-30-х годов XX века, заявили опрошенные РИА Новости священнослужители. В начале марта Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра", подконтрольный минкультуры Украины, заявил, что расторгает договор аренды с монастырем и потребовал к 29 марта "освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору". В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не оставят обитель, так как предложение "поселиться в лавре" в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры. Обитель разделена на две части: в нижней расположены пещеры с мощами святых, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ, административные постройки и корпуса для монахов, в верхней - государственные музеи, Успенский собор и Трапезная церковь - главные храмы лавры, в которых Национальный заповедник в начале 2023 года запретил служить клирикам УПЦ. "Не украинская власть возвращала это церкви" "Объекты Верхней лавры передавали в пользование Церкви уже при независимой Украине, а территория пещер, Нижней лавры, была передана еще при Горбачеве. Потом РПЦ фактически передала это УПЦ, это отражено в документах, в том числе которые есть и у международных организаций. То есть не украинская власть это возвращала Церкви, и с моральной точки зрения - не украинской власти отбирать. Это аргумент в пользу монастыря", - сказал агентству настоятель Свято-Тихвинского собора храма Лисичанска протоиерей Андрей Павленко. По его мнению, украинские "законопослушные" власти могут забрать все, что сами передали в годы независимой Украины, "просто сказав, что "передумали", или передать своей "истинной" украинской церкви – раскольникам". "Но если украинские власти заберут у монастыря Киево-Печерскую лавру, это уравняет их с советской властью 20-30-х годов прошлого века, которая сделала то же самое теми же методами: были давление, террор, беззаконие, вскрытие мощей святых. Украинские власти полностью идут по стопам советской, хотя сама Украина объявила декоммунизацию", - добавил он. Волны репрессий Киево-Печерскую лавру дважды закрывали в советское время: в 30-е и 60-е годы. Как рассказал РИА Новости профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Александр Мазырин, в 1920-е годы выселение проходило после того, как советская власть объявила всю церковную собственность государственной. "В 20-е годы лаврские храмы были ненадолго переданы раскольникам - обновленцам, но затем все это было обращено в музей", – добавил он. По данным православной энциклопедии, выходящей под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 1924 году "после отказа большинства монахов признать обновленческое управление советские власти передали храмы лавры обновленцам, но братии, не отпавшей в раскол, позволялось проживать в кельях". В 1926 году был создан Киево-Печерский историко-культурный государственный заповедник. В 1931 году выселили всех монахов. Как известно, добавил он, отношение Иосифа Сталина к Церкви изменилось в период Великой Отечественной войны. Тогда, в 1944 году, в лавре снова разрешили поселиться монахам. А уже при Хрущеве, в 1961 году, когда началась вторая волна гонений на Церковь, монастырь закрыли. Как отмечает Александр Мазырин, в этот раз монахов выселили под предлогом необходимости реставрационных работ. Возрождение монастыря Власти снова разрешили Церкви обосноваться в лавре лишь в конце 1980-х. По данным Православной энциклопедии, в 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ передали первые объекты на территории Нижней лавры: дальние пещеры, храмы Рождества Богородицы и Зачатия святой Анной Пресвятой Богородицы, колокольни Дальних пещер, пять корпусов, два колодца (преподобных Антония и Феодосия), а также земельный участок в 5,5 гектаров. А в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, галерею и колокольню, дом смотрителя, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" над артезианским колодцем, кельи Гостиного двора и еще ряд строений. Как отмечают авторы издания, большинство переданных Церкви построек "требовало капитального ремонта", который в УПЦ провели за последующие 30 лет с лишним лет. Чего не скажешь о многих оставшихся в пользовании украинского государства объектах на территории Верхней лавры. Недавно глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что минкультуры Украины довело до аварийного состояния ряд объектов Верхней лавры, "которые стоят изуродованные с советских времен, и до сих пор нет никакого сдвига". И хотя, по его словам, есть табличка, что идет "большая реставрация", кроме нее "на эту реставрацию ничего не указывает". После создания украинского государства в 1991 году все объекты лавры находятся в его собственности, притом что часть из них остается в пользовании Церкви. А в 1990 году Украинский экзархат РПЦ, располагавшийся на территории УССР, по решению собора РПЦ был преобразован в Украинскую православную церковь. И, как пояснил РИА Новости доктор церковной истории, профессор ПСТГУ Владислав Петрушко, Русская православная церковь "не притязала на имущество, принадлежавшее украинскому экзархату, а с 1990 года – УПЦ". Новые гонения УПЦ – с 1990 года это "самоуправляемая Церковь с правами широкой автономии (независимости и самостоятельности) в составе Московского патриархата". С точки зрения Русской церкви этот статус формально остается у УПЦ и сейчас. Однако в самой Украинской православной церкви в мае 2022 года (на фоне начавшихся в Украине гонений) объявили о ее полной самостоятельности и независимости от Московского патриархата. Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230329/zakonodatelstvo-1861409075.html

https://ria.ru/20230328/lavra-1861405460.html

https://ria.ru/20230328/tserkov-1861400450.html

https://ria.ru/20230329/prestupleniya-1861405886.html

https://ria.ru/20230329/oon-1861410718.html

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украина, киев, ссср, андрей павленко (онколог), иосиф сталин (джугашвили), русская православная церковь, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире