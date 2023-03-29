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Аналитик предсказал судьбу рубля в апреле
Аналитик предсказал судьбу рубля в апреле - РИА Новости, 29.03.2023
Аналитик предсказал судьбу рубля в апреле
В апреле ожидается стабильный курс рубля в диапазоне 74-79 единиц к доллару, сообщил аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством "Прайм". РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T02:48
2023-03-29T02:48
2023-03-29T04:26
экономика
цены на нефть
михаил васильев
совкомбанк
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В апреле ожидается стабильный курс рубля в диапазоне 74-79 единиц к доллару, сообщил аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством "Прайм".Он также добавил, что приток валюты от экспорта останется высоким, ожидается профицитный счет платежного баланса. Кроме того, отметил эксперт, существует вероятность роста продажи юаней. За счет этого может снизиться зависимость рубля от колебаний цен на нефть, таким образом укрепится стабильность российской валюты.Однако, геополитическая обстановка все еще представляет угрозу для рубля, считает собеседник агентства. Также ожидается спад доходов от нефтегазовой промышленности из-за санкций и нестабильности цен на энергоносители.
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экономика, цены на нефть, михаил васильев, совкомбанк
Экономика, Цены на нефть, Михаил Васильев, Совкомбанк
Аналитик предсказал судьбу рубля в апреле
Аналитик Совкомбанка Васильев: рубль будет торговаться в пределах 74-79 к доллару в апреле