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Аналитик предсказал судьбу рубля в апреле - РИА Новости, 29.03.2023
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02:48 29.03.2023 (обновлено: 04:26 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/kurs-1861413944.html
Аналитик предсказал судьбу рубля в апреле
Аналитик предсказал судьбу рубля в апреле - РИА Новости, 29.03.2023
Аналитик предсказал судьбу рубля в апреле
В апреле ожидается стабильный курс рубля в диапазоне 74-79 единиц к доллару, сообщил аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством "Прайм". РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T02:48
2023-03-29T04:26
экономика
цены на нефть
михаил васильев
совкомбанк
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В апреле ожидается стабильный курс рубля в диапазоне 74-79 единиц к доллару, сообщил аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством "Прайм".Он также добавил, что приток валюты от экспорта останется высоким, ожидается профицитный счет платежного баланса. Кроме того, отметил эксперт, существует вероятность роста продажи юаней. За счет этого может снизиться зависимость рубля от колебаний цен на нефть, таким образом укрепится стабильность российской валюты.Однако, геополитическая обстановка все еще представляет угрозу для рубля, считает собеседник агентства. Также ожидается спад доходов от нефтегазовой промышленности из-за санкций и нестабильности цен на энергоносители.
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экономика, цены на нефть, михаил васильев, совкомбанк
Экономика, Цены на нефть, Михаил Васильев, Совкомбанк
Аналитик предсказал судьбу рубля в апреле

Аналитик Совкомбанка Васильев: рубль будет торговаться в пределах 74-79 к доллару в апреле

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В апреле ожидается стабильный курс рубля в диапазоне 74-79 единиц к доллару, сообщил аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством "Прайм".
«
"Апрель исторически является одним из самых благоприятных месяцев года для рубля. За последние 16 лет рубль в апреле 11 раз укреплялся к доллару, в среднем на 1,1 процента", — заявил Васильев.
Он также добавил, что приток валюты от экспорта останется высоким, ожидается профицитный счет платежного баланса. Кроме того, отметил эксперт, существует вероятность роста продажи юаней. За счет этого может снизиться зависимость рубля от колебаний цен на нефть, таким образом укрепится стабильность российской валюты.
Однако, геополитическая обстановка все еще представляет угрозу для рубля, считает собеседник агентства. Также ожидается спад доходов от нефтегазовой промышленности из-за санкций и нестабильности цен на энергоносители.
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Официальный курс доллара на среду составил 76,59 рубля
Вчера, 16:42
 
ЭкономикаЦены на нефтьМихаил ВасильевСовкомбанк
 
 
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