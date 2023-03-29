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"Украина того не стоит". В США обратились к Байдену из-за планов по Крыму
"Украина того не стоит". В США обратились к Байдену из-за планов по Крыму - РИА Новости, 29.03.2023
"Украина того не стоит". В США обратились к Байдену из-за планов по Крыму
Джо Байдену следует начать переговоры с Россией на фоне заявлений киевских властей о плане захватить Крым, написали экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:31
2023-03-29T19:31
2023-03-29T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
москва
джо байден
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Джо Байдену следует начать переговоры с Россией на фоне заявлений киевских властей о плане захватить Крым, написали экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен и аналитик оборонной политики США Шошана Брайен в статье для Asia Times."Украина не стоит ядерной войны. <…> США и Россия должны начать переговоры по ядерным вооружениям, пока не стало слишком поздно", — говорится в публикации.По мнению авторов, Владимир Зеленский планирует начать наступление, чтобы захватить Крым. Есть вероятность, что эта операция будет проводиться при помощи сил НАТО, что, в свою очередь, может спровоцировать серьезную эскалацию, отмечается в статье.Обозреватели опасаются, что альянс примет решение об отправке войск для поддержки ВСУ, тогда как нынешний кризис уже и так достиг опасной точки после решения Великобритании передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Москва, Джо Байден, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Россия, Пентагон
"Украина того не стоит". В США обратились к Байдену из-за планов по Крыму
AT: Байден на фоне планов Киева напасть на Крым должен начать переговоры с Россией