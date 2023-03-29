https://ria.ru/20230329/krym-1861686774.html

"Украина того не стоит". В США обратились к Байдену из-за планов по Крыму

"Украина того не стоит". В США обратились к Байдену из-за планов по Крыму - РИА Новости, 29.03.2023

"Украина того не стоит". В США обратились к Байдену из-за планов по Крыму

Джо Байдену следует начать переговоры с Россией на фоне заявлений киевских властей о плане захватить Крым, написали экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:31

2023-03-29T19:31

2023-03-29T20:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

киев

москва

джо байден

владимир зеленский

министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Джо Байдену следует начать переговоры с Россией на фоне заявлений киевских властей о плане захватить Крым, написали экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен и аналитик оборонной политики США Шошана Брайен в статье для Asia Times."Украина не стоит ядерной войны. <…> США и Россия должны начать переговоры по ядерным вооружениям, пока не стало слишком поздно", — говорится в публикации.По мнению авторов, Владимир Зеленский планирует начать наступление, чтобы захватить Крым. Есть вероятность, что эта операция будет проводиться при помощи сил НАТО, что, в свою очередь, может спровоцировать серьезную эскалацию, отмечается в статье.Обозреватели опасаются, что альянс примет решение об отправке войск для поддержки ВСУ, тогда как нынешний кризис уже и так достиг опасной точки после решения Великобритании передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.

https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html

https://ria.ru/20230324/krym-1860329850.html

сша

киев

москва

великобритания

россия

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