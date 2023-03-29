https://ria.ru/20230329/kritika-1861699977.html

Экс-премьер Италии подверг критике поставки оружия Киеву

Экс-премьер Италии подверг критике поставки оружия Киеву - РИА Новости, 29.03.2023

Экс-премьер Италии подверг критике поставки оружия Киеву

Лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте подверг резкой критике решение Рима о... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:32

2023-03-29T20:32

2023-03-29T20:32

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антонио таяни

нато

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РИМ, 29 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте подверг резкой критике решение Рима о представлении Украине очередного, шестого пакета военной помощи. Выступая в среду в палате депутатов национального парламента, он заявил, что "это правительство не столько встало на сторону НАТО, сколько оказалось на лопатках перед директивами НАТО". "Мы обеспокоены. Вы стали шерифом Ноттингема в отношении итальянцев, которым требуется совсем другая защита", - подчеркнул видный политик, обращаясь к главе минобороны Италии Гуидо Крозетто, который разъяснял парламентариям некоторые аспекты итальянской военной помощи Киеву. "Министр Крозетто, вы хотите, чтобы мы поверили, что поставки оружия, предусмотренные этим декретом, не влияют на уровень безопасности нашей системы обороны и не требует общего восстановления наших запасов, связанных с военными арсеналами. Вы говорили о физиологии: в этих военных поставках нет ничего физиологического", - заявил Конте. По его словам, от поставок бронежилетов, пистолетов и автоматов Рим перешел к бронемашинам и современным зенитным ракетным системам Samp/T. "Скажите нам, каковы пределы этой военной эскалации, если таковые существуют, в том, что касается этих поставок", - сказал Конте. "Вы должны ясно сказать это итальянцам. Вы должны сказать это, потому что вы ведете Италию к войне", - резюмировал он. Конте в течение длительного времени от имени Д5З выступает против новых поставок оружия Киеву, поскольку, по его мнению, это ведет к эскалации конфликта, и за разрешение украинского кризиса дипломатическим путем. В январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в этой связи, что Италия совместно с Францией работает над тем, чтобы как можно скорее поставить Украине систему ПВО Samp/T. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230329/postavki-1861642051.html

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

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