https://ria.ru/20230329/kriminal-1861612020.html

Резня на озере Бодом. Почему жестокого убийцу не могут найти по сей день

Резня на озере Бодом. Почему жестокого убийцу не могут найти по сей день - РИА Новости, 29.03.2023

Резня на озере Бодом. Почему жестокого убийцу не могут найти по сей день

Четыре изрезанных ножом тела, огромное количество крови и ни одной зацепки – преступление в Финляндии более полувека будоражит умы лучших детективов. Они... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:11

2023-03-29T16:11

2023-03-29T16:11

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эспоо

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Четыре изрезанных ножом тела, огромное количество крови и ни одной зацепки – преступление в Финляндии более полувека будоражит умы лучших детективов. Они выбирают среди нескольких версий. О расследовании, которое до сих пор остается открытым, - в материале РИА Новости.Четыре другаУтром 5 июня 1960-го житель финского Эспоо Эркки Йоханссон вместе с двумя детьми приехал отдохнуть на озеро Бодом. Уже через несколько минут туда неслись почти все экстренные службы города.На пляже Эркки обнаружил четыре окровавленных тела: двоих девушек-подростков и двоих молодых людей. Неподалеку стояла палатка. Приехавшие медики уже были готовы констатировать смерть всех четверых, однако один из них оказался жив. Его срочно госпитализировали и прооперировали.Убитыми оказались 15-летние Майла Бьорклунд и Анья Мяки, а также 18-летний Сеппо Бойсман. Выжившим – его ровесник Нильс Густафсон. Все они были из одной компании и приехали на озеро накануне вечером. Развлечься.Напали же на них либо поздней ночью, либо ранним утром, когда на пляже никого не было. Позже судебные медики нашли на телах десятки ножевых и рубленных ран. Поскольку деньги и ценные вещи у жертв не пропали, детективы пришли к выводу, что могут иметь дело с маньяком.Полиция с нетерпением ждала пока Нильс придет в себя и расскажет, что произошло…УтопленникОднако Нильс ничего не помнил и вообще думал, что попал в автокатастрофу. Применение гипноза оказалось бесполезным.Жестокое убийство тем временем вызвало в стране широкий общественный резонанс – от полицейских требовали, как можно быстрее найти и наказать преступника.Впрочем, сделать это оказалось не так просто.Криминалисты не обнаружили практически ни одной серьезной улики, кроме бумажника. Теоретически тот мог принадлежать маньяку, однако отпечатки пальцев на обложке не обнаружили. Найти очевидцев тоже не удалось.Спустя пару месяцев у полиции все-же появился первый подозреваемый.Очевидная версияИм оказался владелец киоска Карл Гуллстрем. Именно у него накануне убийства молодые люди покупали продукты. Отличался агрессивным поведение и не раз конфликтовал с отдыхающими.Прямых улик против бизнесмена не было, а сам он все отрицал. Неизвестно чем бы все закончилось, но спустя девять лет – в 1969-м - он утонул в том же озере. Был это несчастный случай или самоубийство, до сих пор остается загадкой. По словам некоторых знакомых Гуллстрема, незадолго до гибели тот признавался им в резонансном убийстве.Так или иначе, но расследование быстро зашло в тупик. Но спустя десятки лет всплыли новые подробности резонансного дела.Сенсационные деталиВ начале нулевых профессор медицины Йорма Пало, работавший в шестидесятых в больнице города Эсппо, выпустил книгу-расследование. Медик уверяет, что спустя несколько дней после убийства в клинику обратился мужчина. Он был весь в крови, причем, чужой и практически не говорил по-фински, так как оказался туристом из Германии Хансом Асманном.Пало сразу позвонил в полицию и сообщил о подозрительном пациенте, однако никто из сотрудников так и не приехал. После выхода книги, Асманна все-же проверили. По словам детективов, в ту ночь у него было железное алиби.Еще спустя год спустя в расследовании случился новый поворот.Полиция задержала друга убитых - Нильса Густафсона. Современные технологии позволили детективам заново исследовать старые улики. Основным мотивом же назвали любовные отношения – по версии следствия, Нильс ревновал одну из девушек к своему приятелю Сеппо.Суд счел все доказательства неубедительными и полностью оправдал Густафсона, а также обязал власти выплатить ему 45 тысяч евро в качестве компенсации за моральный вред.Поэтому маньяка ищут до сих пор. А материалы уголовного дела передают от одного поколения детективов к другому.

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эспоо

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

в мире, германия, эспоо