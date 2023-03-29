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В Москве за сутки госпитализировали 147 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 147 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 147 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 2134 случая COVID, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:24
2023-03-29T11:24
2023-03-29T11:24
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2134 случая COVID, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлены 973 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 474 293 случая коронавируса, выздоровели 3 279 376 человек, умерли 48 444 человека.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, распространение коронавируса, москва, здоровье - общество, россия
Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 147 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2134 новых случая COVID-19, умерли семь человек