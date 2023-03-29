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Москалькова не исключила запуск гумкоридора между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 29.03.2023 (обновлено: 09:27 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/koridor-1861438827.html
Москалькова не исключила запуск гумкоридора между Россией и Украиной
Москалькова не исключила запуск гумкоридора между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2023
Москалькова не исключила запуск гумкоридора между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости не исключила, что может заработать гуманитарный коридор между Россией и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:19
2023-03-29T09:27
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
украина
турция
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости не исключила, что может заработать гуманитарный коридор между Россией и Украиной через Турцию. В январе в Анкаре прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение. В интервью РИА Новости Москалькова отметила, что вопрос создания гуманитарных коридоров был предметом самого подробного обсуждения на встрече в Анкаре, и выразила благодарность турецкому омбудсмену Шерефу Малкову, а также президенту Турции за то, что они "видят необходимость медиации, дополнительных механизмов и предлагают свою помощь". "Я не исключаю, что такой гуманитарный коридор при необходимости может заработать… Я не исключаю, что, возможно, будут такие ситуации, когда потребуется гражданских лиц перемещать, может быть, и с помощью Турции", - сказала Москалькова. Она рассказала, что такой вариант рассматривался при возвращении гражданских моряков России, ранее удерживаемых на Украине. "Мы знаем, что Турция готова протянуть руку и участвовать в этих процессах. И, может быть, на будущее это будет полезно", - добавила Москалькова.
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татьяна москалькова, украина, турция, россия
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Украина, Турция, Россия
Москалькова не исключила запуск гумкоридора между Россией и Украиной

Москалькова: через Турцию может заработать гуманитарный коридор между Россией и Украиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости не исключила, что может заработать гуманитарный коридор между Россией и Украиной через Турцию.
В январе в Анкаре прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.
В интервью РИА Новости Москалькова отметила, что вопрос создания гуманитарных коридоров был предметом самого подробного обсуждения на встрече в Анкаре, и выразила благодарность турецкому омбудсмену Шерефу Малкову, а также президенту Турции за то, что они "видят необходимость медиации, дополнительных механизмов и предлагают свою помощь".
"Я не исключаю, что такой гуманитарный коридор при необходимости может заработать… Я не исключаю, что, возможно, будут такие ситуации, когда потребуется гражданских лиц перемещать, может быть, и с помощью Турции", - сказала Москалькова.
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Она рассказала, что такой вариант рассматривался при возвращении гражданских моряков России, ранее удерживаемых на Украине.
"Мы знаем, что Турция готова протянуть руку и участвовать в этих процессах. И, может быть, на будущее это будет полезно", - добавила Москалькова.
 
Специальная военная операция на УкраинеТатьяна МоскальковаУкраинаТурцияРоссия
 
 
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