https://ria.ru/20230329/koridor-1861438827.html

Москалькова не исключила запуск гумкоридора между Россией и Украиной

Москалькова не исключила запуск гумкоридора между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.03.2023

Москалькова не исключила запуск гумкоридора между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости не исключила, что может заработать гуманитарный коридор между Россией и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:19

2023-03-29T09:19

2023-03-29T09:27

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

украина

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a3f826ad0a5130cb840667366d93d98.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости не исключила, что может заработать гуманитарный коридор между Россией и Украиной через Турцию. В январе в Анкаре прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение. В интервью РИА Новости Москалькова отметила, что вопрос создания гуманитарных коридоров был предметом самого подробного обсуждения на встрече в Анкаре, и выразила благодарность турецкому омбудсмену Шерефу Малкову, а также президенту Турции за то, что они "видят необходимость медиации, дополнительных механизмов и предлагают свою помощь". "Я не исключаю, что такой гуманитарный коридор при необходимости может заработать… Я не исключаю, что, возможно, будут такие ситуации, когда потребуется гражданских лиц перемещать, может быть, и с помощью Турции", - сказала Москалькова. Она рассказала, что такой вариант рассматривался при возвращении гражданских моряков России, ранее удерживаемых на Украине. "Мы знаем, что Турция готова протянуть руку и участвовать в этих процессах. И, может быть, на будущее это будет полезно", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20230329/plennye-1861426688.html

украина

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, украина, турция, россия