https://ria.ru/20230329/konflikt-1861715019.html

Санду не назвала конфликт в ПМР препятствием для евроинтеграции Молдавии

Санду не назвала конфликт в ПМР препятствием для евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 29.03.2023

Санду не назвала конфликт в ПМР препятствием для евроинтеграции Молдавии

Приднестровский конфликт не является препятствием для европейской интеграции Молдавии, заявила в среду в телеэфире президент республики Майя Санду. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:58

2023-03-29T22:58

2023-03-29T22:58

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

майя санду

вадим красносельский

александр лукашевич

обсе

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Приднестровский конфликт не является препятствием для европейской интеграции Молдавии, заявила в среду в телеэфире президент республики Майя Санду. Ранее Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. "Разумеется, Кишинев хочет полноценной интеграции в Европейский союз, включая Левобережье Днестра. Приднестровский конфликт не является препятствием для евроинтеграции. Сам регион уже экономически интегрируется с европейским рынком и это упростит ситуацию", - сказала Санду в эфире телеканала Vacea Basarabiei ("Голос Бессарабии"). Вместе с тем, глава республики констатировала, что сам переговорный процесс по урегулированию приднестровского конфликта пробуксовывает. Санду уточнила, что на данный момент она не может назвать явных сроков окончательной реинтеграции Кишинева и Тирасполя. "Переговорный формат "5+2" сейчас не работает (из-за военных действий на Украине - ред.). Мы не можем сказать точно, когда произойдет воссоединение (Молдавии и Приднестровья – ред). На данный момент мы находимся в сложном геополитическом положении. Все зависит, от того, как будут разворачиваться события на Украине", - сказала Санду. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. На данный момент переговорный формат "5+2" заморожен. Последний раз участники переговоров встречались в таком формате в 2019 году в Братиславе. Раннее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в Тирасполе готовы продолжить диалог с Молдавией в любом формате ради мира на приднестровской земле. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230328/sblizhenie-1861326023.html

https://ria.ru/20230327/moldaviya-1861063554.html

https://ria.ru/20230320/berbok-1859038334.html

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, вадим красносельский, александр лукашевич, обсе, снг