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Санду не назвала конфликт в ПМР препятствием для евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 29.03.2023
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22:58 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/konflikt-1861715019.html
Санду не назвала конфликт в ПМР препятствием для евроинтеграции Молдавии
Санду не назвала конфликт в ПМР препятствием для евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 29.03.2023
Санду не назвала конфликт в ПМР препятствием для евроинтеграции Молдавии
Приднестровский конфликт не является препятствием для европейской интеграции Молдавии, заявила в среду в телеэфире президент республики Майя Санду. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:58
2023-03-29T22:58
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
майя санду
вадим красносельский
александр лукашевич
обсе
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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Приднестровский конфликт не является препятствием для европейской интеграции Молдавии, заявила в среду в телеэфире президент республики Майя Санду. Ранее Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. "Разумеется, Кишинев хочет полноценной интеграции в Европейский союз, включая Левобережье Днестра. Приднестровский конфликт не является препятствием для евроинтеграции. Сам регион уже экономически интегрируется с европейским рынком и это упростит ситуацию", - сказала Санду в эфире телеканала Vacea Basarabiei ("Голос Бессарабии"). Вместе с тем, глава республики констатировала, что сам переговорный процесс по урегулированию приднестровского конфликта пробуксовывает. Санду уточнила, что на данный момент она не может назвать явных сроков окончательной реинтеграции Кишинева и Тирасполя. "Переговорный формат "5+2" сейчас не работает (из-за военных действий на Украине - ред.). Мы не можем сказать точно, когда произойдет воссоединение (Молдавии и Приднестровья – ред). На данный момент мы находимся в сложном геополитическом положении. Все зависит, от того, как будут разворачиваться события на Украине", - сказала Санду. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. На данный момент переговорный формат "5+2" заморожен. Последний раз участники переговоров встречались в таком формате в 2019 году в Братиславе. Раннее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в Тирасполе готовы продолжить диалог с Молдавией в любом формате ради мира на приднестровской земле. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230328/sblizhenie-1861326023.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, вадим красносельский, александр лукашевич, обсе, снг
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Майя Санду, Вадим Красносельский, Александр Лукашевич, ОБСЕ, СНГ
Санду не назвала конфликт в ПМР препятствием для евроинтеграции Молдавии

Санду: Приднестровский конфликт не является препятствием для евроинтеграции Молдавии

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Приднестровский конфликт не является препятствием для европейской интеграции Молдавии, заявила в среду в телеэфире президент республики Майя Санду.
Ранее Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.
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"Разумеется, Кишинев хочет полноценной интеграции в Европейский союз, включая Левобережье Днестра. Приднестровский конфликт не является препятствием для евроинтеграции. Сам регион уже экономически интегрируется с европейским рынком и это упростит ситуацию", - сказала Санду в эфире телеканала Vacea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
Вместе с тем, глава республики констатировала, что сам переговорный процесс по урегулированию приднестровского конфликта пробуксовывает. Санду уточнила, что на данный момент она не может назвать явных сроков окончательной реинтеграции Кишинева и Тирасполя.
"Переговорный формат "5+2" сейчас не работает (из-за военных действий на Украине - ред.). Мы не можем сказать точно, когда произойдет воссоединение (Молдавии и Приднестровья – ред). На данный момент мы находимся в сложном геополитическом положении. Все зависит, от того, как будут разворачиваться события на Украине", - сказала Санду.
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В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. На данный момент переговорный формат "5+2" заморожен. Последний раз участники переговоров встречались в таком формате в 2019 году в Братиславе.
Раннее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский после встречи с постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем и с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным заявил, что в Тирасполе готовы продолжить диалог с Молдавией в любом формате ради мира на приднестровской земле.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияКишиневТираспольМайя СандуВадим КрасносельскийАлександр ЛукашевичОБСЕСНГ
 
 
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