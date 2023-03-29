https://ria.ru/20230329/kiev-1861452540.html

Тысячи верующих пришли в Печерскую обитель в Киеве

Тысячи верующих пришли в Печерскую обитель в Киеве - РИА Новости, 29.03.2023

Тысячи верующих пришли в Печерскую обитель в Киеве

Тысячи верующих, которых не может вместить ни один храм нижней Лавры, пришли в Печерскую обитель, которую по требованию Киева должны покинуть монахи, сообщили в РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:21

2023-03-29T10:21

2023-03-29T11:35

религия

киев

ситуация вокруг упц

украина

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тысячи верующих, которых не может вместить ни один храм нижней Лавры, пришли в Печерскую обитель, которую по требованию Киева должны покинуть монахи, сообщили в УПЦ.Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), истекает в среду, минкультуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта."Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней Лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.В эфире всеукраинского телемарафона заявили, что на молитву в Лавру в среду идут много верующих, они приезжают со всей Украины."Люди не все поместились даже в храм… Это люди, которые приехали со всей Украины. Люди растеряны, не понимают почему так происходит", - сказал журналист во время прямого включения с территории Лавры в эфире всеукраинского телемарафона.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, ситуация вокруг упц, украина