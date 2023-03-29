https://ria.ru/20230329/kiev-1861452540.html
Тысячи верующих пришли в Печерскую обитель в Киеве
Тысячи верующих пришли в Печерскую обитель в Киеве - РИА Новости, 29.03.2023
Тысячи верующих пришли в Печерскую обитель в Киеве
Тысячи верующих, которых не может вместить ни один храм нижней Лавры, пришли в Печерскую обитель, которую по требованию Киева должны покинуть монахи, сообщили в РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:21
2023-03-29T10:21
2023-03-29T11:35
религия
киев
ситуация вокруг упц
украина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тысячи верующих, которых не может вместить ни один храм нижней Лавры, пришли в Печерскую обитель, которую по требованию Киева должны покинуть монахи, сообщили в УПЦ.Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), истекает в среду, минкультуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта."Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней Лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.В эфире всеукраинского телемарафона заявили, что на молитву в Лавру в среду идут много верующих, они приезжают со всей Украины."Люди не все поместились даже в храм… Это люди, которые приехали со всей Украины. Люди растеряны, не понимают почему так происходит", - сказал журналист во время прямого включения с территории Лавры в эфире всеукраинского телемарафона.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, ситуация вокруг упц, украина
Религия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Украина
Тысячи верующих пришли в Печерскую обитель в Киеве
УПЦ: тысячи верующих пришли в Печерскую обитель, покинуть которую Киев требует от монахов
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тысячи верующих, которых не может вместить ни один храм нижней Лавры, пришли в Печерскую обитель, которую по требованию Киева должны покинуть монахи, сообщили в УПЦ.
Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ), истекает в среду, минкультуры Украины
27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта.
"Тысячи верующих, которых не может вместить ни один из храмов нижней Лавры, пришли на богослужение в Печерскую обитель и под открытым небом возносят свои молитвы к Господу, Пресвятой Богородице и преподобным отцам", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.
В эфире всеукраинского телемарафона заявили, что на молитву в Лавру в среду идут много верующих, они приезжают со всей Украины.
"Люди не все поместились даже в храм… Это люди, которые приехали со всей Украины. Люди растеряны, не понимают почему так происходит", - сказал журналист во время прямого включения с территории Лавры в эфире всеукраинского телемарафона.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
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