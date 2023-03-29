https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861697740.html
Турчак назвал Хоценко храбрым и надежным товарищем
Турчак назвал Хоценко храбрым и надежным товарищем - РИА Новости, 29.03.2023
Турчак назвал Хоценко храбрым и надежным товарищем
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко - храбрый человек и надежный товарищ, имеющий серьезный опыт работы, он прошел подготовку в "школе... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:13
2023-03-29T20:13
2023-03-29T20:13
политика
донецкая народная республика
виталий хоценко
единая россия
андрей турчак
александр бурков
омская область
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко - храбрый человек и надежный товарищ, имеющий серьезный опыт работы, он прошел подготовку в "школе губернаторов", заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. Ранее Путин принял отставку омского губернатора Александра Буркова, врио назначен Виталий Хоценко, прежде возглавлявший правительство ДНР. "Крепкий профессионал, храбрый человек и надёжный товарищ. Поздравляю Виталия Хоценко с назначением на должность врио губернатора Омской области. Яркий пример кадровой политики Президента, когда на главу региона приходит человек, имеющий серьёзный опыт работы и прошедший подготовку в "школе губернаторов", - написал Турчак.
https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861672526.html
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политика, донецкая народная республика, виталий хоценко, единая россия, андрей турчак, александр бурков, омская область
Политика, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Единая Россия, Андрей Турчак, Александр Бурков, Омская область
Турчак назвал Хоценко храбрым и надежным товарищем
Депутат Турчак назвал врио губернатора Омской области Хоценко храбрым и надежным другом