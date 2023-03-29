https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861697740.html

Турчак назвал Хоценко храбрым и надежным товарищем

Турчак назвал Хоценко храбрым и надежным товарищем - РИА Новости, 29.03.2023

Турчак назвал Хоценко храбрым и надежным товарищем

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко - храбрый человек и надежный товарищ, имеющий серьезный опыт работы, он прошел подготовку в "школе... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:13

2023-03-29T20:13

2023-03-29T20:13

политика

донецкая народная республика

виталий хоценко

единая россия

андрей турчак

александр бурков

омская область

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко - храбрый человек и надежный товарищ, имеющий серьезный опыт работы, он прошел подготовку в "школе губернаторов", заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. Ранее Путин принял отставку омского губернатора Александра Буркова, врио назначен Виталий Хоценко, прежде возглавлявший правительство ДНР. "Крепкий профессионал, храбрый человек и надёжный товарищ. Поздравляю Виталия Хоценко с назначением на должность врио губернатора Омской области. Яркий пример кадровой политики Президента, когда на главу региона приходит человек, имеющий серьёзный опыт работы и прошедший подготовку в "школе губернаторов", - написал Турчак.

https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861672526.html

донецкая народная республика

омская область

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политика, донецкая народная республика, виталий хоценко, единая россия, андрей турчак, александр бурков, омская область