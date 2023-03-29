https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861672526.html

Биография Виталия Хоценко

Биография Виталия Хоценко - РИА Новости, 29.03.2023

Биография Виталия Хоценко

Виталий Павлович Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске (ныне – Днепр, Украина). РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:36

2023-03-29T18:36

2023-03-29T18:36

справки

днепр (город)

омская область

виталий хоценко

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Виталий Павлович Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске (ныне – Днепр, Украина).Окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности "социология". После обучения на военной кафедре получил звание лейтенанта. Проходил переподготовку в РАНХиГС по специальности "государственное регулирование экономики".Учился также в Сингапурском институте маркетинга ("бизнес-менеджмент"). Выпускник четвертого потока "Школы губернаторов". Кандидат социологических наук.В начале трудовой деятельности Виталий Хоценко работал помощником члена Общественной палаты РФ.В 2008 году возглавил отдел анализа и прогнозирования ОГТРК "Ямал-регион".С марта 2010 года – директор департамента по науке и инновациям Ямала. Затем был помощником первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам Владимира Владимирова.С 2013 по 2019 год – министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.В марте 2019 года вышел в финал конкурса "Лидеры России".В сентябре 2019 года был назначен директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России. Курировал взаимодействие с регионами.8 июня 2022 года был назначен председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР). 29 марта 2023 года Виталий Хоценко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Награжден Орденом Почета (2023). Свободно владеет английским языком.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

днепр (город)

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, днепр (город), омская область, виталий хоценко