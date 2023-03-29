https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861666593.html
Пушилин поблагодарил Хоценко за работу на посту премьера ДНР
Пушилин поблагодарил Хоценко за работу на посту премьера ДНР - РИА Новости, 29.03.2023
Пушилин поблагодарил Хоценко за работу на посту премьера ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале поблагодарил Виталия Хоценко за самоотверженный труд на посту председателя правительства Донецкой Народной... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:12
2023-03-29T18:12
2023-03-29T18:12
донецкая народная республика
россия
омская область
владимир путин
денис пушилин
виталий хоценко
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общество
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале поблагодарил Виталия Хоценко за самоотверженный труд на посту председателя правительства Донецкой Народной Республики. Ранее президент России Владимир Путин назначил Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. "Выражаю огромную благодарность за самоотверженный труд на посту председателя правительства Донецкой Народной Республики Виталию Хоценко", - написал Пушилин. Пушилин отметил, что опыт Хоценко помог решить ряд сложнейших задач, в том числе связанных с переходным интеграционным периодом. Хоценко был назначен на должность главы правительства ДНР в июне 2022 года. Ранее он занимал пост директора департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.
https://ria.ru/20230329/putin-1861654390.html
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донецкая народная республика, россия, омская область, владимир путин, денис пушилин, виталий хоценко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Омская область, Владимир Путин, Денис Пушилин, Виталий Хоценко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Пушилин поблагодарил Хоценко за работу на посту премьера ДНР
Пушилин поблагодарил Хоценко за самоотверженный труд на посту премьера ДНР