https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861666593.html

Пушилин поблагодарил Хоценко за работу на посту премьера ДНР

Пушилин поблагодарил Хоценко за работу на посту премьера ДНР - РИА Новости, 29.03.2023

Пушилин поблагодарил Хоценко за работу на посту премьера ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале поблагодарил Виталия Хоценко за самоотверженный труд на посту председателя правительства Донецкой Народной... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:12

2023-03-29T18:12

2023-03-29T18:12

донецкая народная республика

россия

омская область

владимир путин

денис пушилин

виталий хоценко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале поблагодарил Виталия Хоценко за самоотверженный труд на посту председателя правительства Донецкой Народной Республики. Ранее президент России Владимир Путин назначил Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. "Выражаю огромную благодарность за самоотверженный труд на посту председателя правительства Донецкой Народной Республики Виталию Хоценко", - написал Пушилин. Пушилин отметил, что опыт Хоценко помог решить ряд сложнейших задач, в том числе связанных с переходным интеграционным периодом. Хоценко был назначен на должность главы правительства ДНР в июне 2022 года. Ранее он занимал пост директора департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

https://ria.ru/20230329/putin-1861654390.html

донецкая народная республика

россия

омская область

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донецкая народная республика, россия, омская область, владимир путин, денис пушилин, виталий хоценко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество