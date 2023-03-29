https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861654247.html

Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области

Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области - РИА Новости, 29.03.2023

Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области

Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:35

2023-03-29T17:35

2023-03-29T18:43

омская область

россия

политика

донецкая народная республика

александр бурков

виталий хоценко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861659515_0:189:3081:1922_1920x0_80_0_0_559ba5fe8101a370fcf353d7eecc05da.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба Кремля.Бурков написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Соответствующий указ вступил в силу со дня его подписания.Президент провел в режиме видеоконференции встречу с Хоценко и подчеркнул, что в Омской области очень много нерешенных задач."Я вас прошу все тогда проанализировать еще раз, обговорить с коллегами — и с теми, кто сейчас работает, и с теми, кто может прийти на обновление команды. При этом, конечно, упор нужно делать на людей, которые хорошо знают проблемы региона, работают там, себя зарекомендовали хорошо", — отметил Путин.Глава государства добавил, что по своим климатическим параметрам Омская область относится к наиболее приемлемым для жизни, а с точки зрения развития экономики, социальной сферы нужно сделать многое для улучшения положения дел в регионе.Хоценко пообещал российскому лидеру продолжить поддержку подшефного региону города Стаханов в ЛНР, а также уделять внимание мобилизованным.Хоценко с июня 2022 года возглавлял правительство Донецкой Народной Республики.Бурков занимал пост губернатора Омской области с сентября 2018 года. До этого он в течение года был временно исполняющим обязанности главы региона.

https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861672526.html

https://ria.ru/20230223/lugansk-1853980508.html

омская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омская область, россия, политика, донецкая народная республика, александр бурков, виталий хоценко, владимир путин