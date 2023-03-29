https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861654247.html
Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области
Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области - РИА Новости, 29.03.2023
Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области
Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:35
2023-03-29T17:35
2023-03-29T18:43
омская область
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политика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба Кремля.Бурков написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Соответствующий указ вступил в силу со дня его подписания.Президент провел в режиме видеоконференции встречу с Хоценко и подчеркнул, что в Омской области очень много нерешенных задач."Я вас прошу все тогда проанализировать еще раз, обговорить с коллегами — и с теми, кто сейчас работает, и с теми, кто может прийти на обновление команды. При этом, конечно, упор нужно делать на людей, которые хорошо знают проблемы региона, работают там, себя зарекомендовали хорошо", — отметил Путин.Глава государства добавил, что по своим климатическим параметрам Омская область относится к наиболее приемлемым для жизни, а с точки зрения развития экономики, социальной сферы нужно сделать многое для улучшения положения дел в регионе.Хоценко пообещал российскому лидеру продолжить поддержку подшефного региону города Стаханов в ЛНР, а также уделять внимание мобилизованным.Хоценко с июня 2022 года возглавлял правительство Донецкой Народной Республики.Бурков занимал пост губернатора Омской области с сентября 2018 года. До этого он в течение года был временно исполняющим обязанности главы региона.
https://ria.ru/20230329/khotsenko-1861672526.html
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омская область, россия, политика, донецкая народная республика, александр бурков, виталий хоценко, владимир путин
Омская область, Россия, Политика, Донецкая Народная Республика, Александр Бурков, Виталий Хоценко, Владимир Путин
Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области
Путин принял отставку Буркова и назначил Хоценко врио губернатора Омской области
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио главы региона Виталия Хоценко, сообщила пресс-служба
Кремля.
«
"Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области", — говорится в тексте указа президента.
Бурков написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Соответствующий указ вступил в силу со дня его подписания.
Биография Виталия Хоценко
Президент провел в режиме видеоконференции встречу с Хоценко и подчеркнул, что в Омской области очень много нерешенных задач.
"Я вас прошу все тогда проанализировать еще раз, обговорить с коллегами — и с теми, кто сейчас работает, и с теми, кто может прийти на обновление команды. При этом, конечно, упор нужно делать на людей, которые хорошо знают проблемы региона, работают там, себя зарекомендовали хорошо", — отметил Путин.
Глава государства добавил, что по своим климатическим параметрам Омская область относится к наиболее приемлемым для жизни, а с точки зрения развития экономики, социальной сферы нужно сделать многое для улучшения положения дел в регионе.
Хоценко пообещал российскому лидеру продолжить поддержку подшефного региону города Стаханов в ЛНР
, а также уделять внимание мобилизованным.
«
"Это предложение для меня очень почетно <...>. Конечно, приложу все усилия, чтобы сделать жизнь людей лучше и ваше доверие оправдать. Работы много, но мы ее не боимся", — подчеркнул врио главы Омской области.
Хоценко с июня 2022 года возглавлял правительство Донецкой Народной Республики
.
Бурков занимал пост губернатора Омской области с сентября 2018 года. До этого он в течение года был временно исполняющим обязанности главы региона.
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