https://ria.ru/20230329/kheshteg-1861668573.html

Во Франции хештег "МакронМусор" занял первое место в трендах

Во Франции хештег "МакронМусор" занял первое место в трендах - РИА Новости, 29.03.2023

Во Франции хештег "МакронМусор" занял первое место в трендах

Хештег "МакронМусор" занял лидирующее место в трендах французского Twitter после ареста девушки, которая оскорбила в интернете президента Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:19

2023-03-29T18:19

2023-03-29T20:05

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twitter

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ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости. Хештег "МакронМусор" занял лидирующее место в трендах французского Twitter после ареста девушки, которая оскорбила в интернете президента Эммануэля Макрона, сообщил GetDayTrends.По данным сервиса, он занимает четвертое место в мировых трендах, но социальная сеть не показывает набравший популярность хештег.Ранее сообщалось об аресте француженки, которая разместила в социальной сети Facebook* запись: "Мусор будет говорить завтра в 13 часов <…>". На следующий день Эммануэль Макрон должен был дать телеинтервью в середине дня на телеканалах France 2 и TF1. По данным газеты Voix du Nord, она предстанет перед судом 20 июня. Согласно статье 433-5 Уголовного кодекса Франции, задержанной грозит один год тюремного заключения и штраф в размере 15 тысяч евро. Согласно опросу Ifop для издания Journal du Dimanche от 19 марта, рейтинг популярности Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума на фоне непопулярной пенсионной реформы, его действия поддерживают лишь 28 процентов населения. Во вторник по всей Франции прошли демонстрации на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы. Местами они переросли в беспорядки и столкновения с полицией. По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 740 тысяч человек, в Париже — 93 тысячи человек.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 Конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее эта инициатива уже вызвала сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.Недовольство населения также усугубилось после интервью президента Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Он поддержал проведение реформы и заявил, что "толпа не имеет легитимности", в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861071964.html

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

https://ria.ru/20230328/rospusk-1861351524.html

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в мире, технологии, франция, россия, париж, эммануэль макрон, элизабет борн, twitter