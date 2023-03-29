https://ria.ru/20230329/kazakhstan-1861430195.html

Токаев предложил партии "Аманат" выдвинуть кандидатуру премьера

Токаев предложил партии "Аманат" выдвинуть кандидатуру премьера - РИА Новости, 29.03.2023

Токаев предложил партии "Аманат" выдвинуть кандидатуру премьера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил партии "Аманат", занявшей большинство мест в мажилисе (нижняя палата парламента) по итогам прошедших выборов, РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:16

2023-03-29T08:16

2023-03-29T08:16

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил партии "Аманат", занявшей большинство мест в мажилисе (нижняя палата парламента) по итогам прошедших выборов, предложить ему кандидатуру нового премьер-министра. Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". Согласно конституции, прежнее правительство сложило полномочия перед избранной палатой. Токаев поручил старому кабину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Между тем, в соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначает его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.

https://ria.ru/20230327/amanat-1859070003.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев