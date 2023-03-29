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Токаев предложил партии "Аманат" выдвинуть кандидатуру премьера - РИА Новости, 29.03.2023
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08:16 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/kazakhstan-1861430195.html
Токаев предложил партии "Аманат" выдвинуть кандидатуру премьера
Токаев предложил партии "Аманат" выдвинуть кандидатуру премьера - РИА Новости, 29.03.2023
Токаев предложил партии "Аманат" выдвинуть кандидатуру премьера
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил партии "Аманат", занявшей большинство мест в мажилисе (нижняя палата парламента) по итогам прошедших выборов, РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:16
2023-03-29T08:16
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил партии "Аманат", занявшей большинство мест в мажилисе (нижняя палата парламента) по итогам прошедших выборов, предложить ему кандидатуру нового премьер-министра. Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". Согласно конституции, прежнее правительство сложило полномочия перед избранной палатой. Токаев поручил старому кабину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Между тем, в соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначает его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.
https://ria.ru/20230327/amanat-1859070003.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил партии "Аманат" выдвинуть кандидатуру премьера

Президент Токаев предложил партии "Аманат" выдвинуть кандидатуру премьера Казахстана

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 29 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил партии "Аманат", занявшей большинство мест в мажилисе (нижняя палата парламента) по итогам прошедших выборов, предложить ему кандидатуру нового премьер-министра.
Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест - 62 из 98 - в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". Согласно конституции, прежнее правительство сложило полномочия перед избранной палатой. Токаев поручил старому кабину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.
«
"Одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство", - заявил Токаев, выступая в среду на первом заседании парламента нового созыва.
Между тем, в соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначает его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.
Съезд партии Аманат - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Партия "Аманат"
27 марта, 09:11
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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