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Правительство Казахстана сложило полномочия - РИА Новости, 29.03.2023
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07:14 29.03.2023 (обновлено: 09:08 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/kazakhstan-1861424446.html
Правительство Казахстана сложило полномочия
Правительство Казахстана сложило полномочия - РИА Новости, 29.03.2023
Правительство Казахстана сложило полномочия
Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку после избрания нового состава нижней палаты парламента — мажилиса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:14
2023-03-29T09:08
в мире
казахстан
алихан смаилов
касым-жомарт токаев
аскар мамин
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АСТАНА, 29 мар — РИА Новости. Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку после избрания нового состава нижней палаты парламента — мажилиса, сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.Согласно конституции, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом. Министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.Выдвинуть кандидатуру премьера предложено партии "Аманат", победившей на недавних выборах.Выборы депутатов мажилиса прошли 19 марта. Большинство мест — 62 из 98 — в палате заняла партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся как самовыдвиженцы. Президент Казахстана после консультаций с фракциями внесет на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьер-министра и назначит его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра. Смаилов стал премьер-министром Казахстана в январе 2022 года, сменив на этом посту Аскара Мамина на фоне массовых беспорядков, которые, по официальной версии, оказались прикрытием для попытки госпереворота.
https://ria.ru/20230327/kazakhstan-1860851192.html
https://ria.ru/20230324/druzya-1860336357.html
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в мире, казахстан, алихан смаилов, касым-жомарт токаев, аскар мамин
В мире, Казахстан, Алихан Смаилов, Касым-Жомарт Токаев, Аскар Мамин
Правительство Казахстана сложило полномочия

Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания новой нижней палаты парламента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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АСТАНА, 29 мар — РИА Новости. Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку после избрания нового состава нижней палаты парламента — мажилиса, сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Согласно конституции, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом. Министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.
Мажилис Парламента Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Партия "Аманат" получает большинство мандатов в мажилисе Казахстана
27 марта, 10:30
Выдвинуть кандидатуру премьера предложено партии "Аманат", победившей на недавних выборах.
«
"Одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу "сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство", — заявил Токаев, выступая на первом заседании парламента нового созыва.
Выборы депутатов мажилиса прошли 19 марта. Большинство мест — 62 из 98 — в палате заняла партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся как самовыдвиженцы.
Президент Казахстана после консультаций с фракциями внесет на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьер-министра и назначит его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра.
Смаилов стал премьер-министром Казахстана в январе 2022 года, сменив на этом посту Аскара Мамина на фоне массовых беспорядков, которые, по официальной версии, оказались прикрытием для попытки госпереворота.
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24 марта, 12:19
 
В миреКазахстанАлихан СмаиловКасым-Жомарт ТокаевАскар Мамин
 
 
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