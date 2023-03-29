https://ria.ru/20230329/kazakhstan-1861424446.html

Правительство Казахстана сложило полномочия

Правительство Казахстана сложило полномочия - РИА Новости, 29.03.2023

Правительство Казахстана сложило полномочия

Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку после избрания нового состава нижней палаты парламента — мажилиса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:14

2023-03-29T07:14

2023-03-29T09:08

в мире

казахстан

алихан смаилов

касым-жомарт токаев

аскар мамин

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АСТАНА, 29 мар — РИА Новости. Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку после избрания нового состава нижней палаты парламента — мажилиса, сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.Согласно конституции, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом. Министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.Выдвинуть кандидатуру премьера предложено партии "Аманат", победившей на недавних выборах.Выборы депутатов мажилиса прошли 19 марта. Большинство мест — 62 из 98 — в палате заняла партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся как самовыдвиженцы. Президент Казахстана после консультаций с фракциями внесет на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьер-министра и назначит его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра. Смаилов стал премьер-министром Казахстана в январе 2022 года, сменив на этом посту Аскара Мамина на фоне массовых беспорядков, которые, по официальной версии, оказались прикрытием для попытки госпереворота.

https://ria.ru/20230327/kazakhstan-1860851192.html

https://ria.ru/20230324/druzya-1860336357.html

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в мире, казахстан, алихан смаилов, касым-жомарт токаев, аскар мамин