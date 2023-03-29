Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 29.03.2023 (обновлено: 15:00 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/kanal-1861556700.html
Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала
Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала - РИА Новости, 29.03.2023
Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала
Необходимо завершить углубление Волго-Каспийского канала, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, также в 2023 году Россия продолжит... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:32
2023-03-29T15:00
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859604887_0:279:3145:2048_1920x0_80_0_0_52f3a785e967751c83dbb6adbc595188.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо завершить углубление Волго-Каспийского канала, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, также в 2023 году Россия продолжит наращивать возможности восточного полигона железных дорог, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с тем, впереди еще много работы. В текущем году нужно завершить углубление, например, Волго-Каспийского канала, продолжим наращивать возможности восточного полигона железных дорог, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, модернизировать пункты пропуска на границах", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Глава государства добавил, что рассчитывает на ответственное отношение к делу со стороны всех участников этой работы.
https://ria.ru/20230324/krym-1860257435.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859604887_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_f4b4dbeac316923a5e96e6a6b95736a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала

Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала и увеличить мощности портов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо завершить углубление Волго-Каспийского канала, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, также в 2023 году Россия продолжит наращивать возможности восточного полигона железных дорог, заявил президент России Владимир Путин.
"Вместе с тем, впереди еще много работы. В текущем году нужно завершить углубление, например, Волго-Каспийского канала, продолжим наращивать возможности восточного полигона железных дорог, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, модернизировать пункты пропуска на границах", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Глава государства добавил, что рассчитывает на ответственное отношение к делу со стороны всех участников этой работы.
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Днепровская вода по руслу Северо-Крымского канала пришла на полуостров
24 марта, 07:20
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала