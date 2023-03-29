https://ria.ru/20230329/kanal-1861556700.html
Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала
Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала - РИА Новости, 29.03.2023
Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала
Необходимо завершить углубление Волго-Каспийского канала, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, также в 2023 году Россия продолжит... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:32
2023-03-29T14:32
2023-03-29T15:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо завершить углубление Волго-Каспийского канала, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, также в 2023 году Россия продолжит наращивать возможности восточного полигона железных дорог, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с тем, впереди еще много работы. В текущем году нужно завершить углубление, например, Волго-Каспийского канала, продолжим наращивать возможности восточного полигона железных дорог, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, модернизировать пункты пропуска на границах", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Глава государства добавил, что рассчитывает на ответственное отношение к делу со стороны всех участников этой работы.
https://ria.ru/20230324/krym-1860257435.html
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владимир путин, россия
Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала
Путин призвал завершить углубление Волго-Каспийского канала и увеличить мощности портов
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо завершить углубление Волго-Каспийского канала, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, также в 2023 году Россия продолжит наращивать возможности восточного полигона железных дорог, заявил президент России Владимир Путин.
"Вместе с тем, впереди еще много работы. В текущем году нужно завершить углубление, например, Волго-Каспийского канала, продолжим наращивать возможности восточного полигона железных дорог, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, модернизировать пункты пропуска на границах", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Глава государства добавил, что рассчитывает на ответственное отношение к делу со стороны всех участников этой работы.
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