https://ria.ru/20230329/kanal-1861469152.html
YouTube удалил канал австралийского казака за поддержку России
YouTube удалил канал австралийского казака за поддержку России - РИА Новости, 29.03.2023
YouTube удалил канал австралийского казака за поддержку России
YouTube за пророссийскую позицию удалил видеоканал атамана казачества в Австралии Семёна Бойкова, просящего предоставить ему российское гражданство, сам же он в РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:22
2023-03-29T11:22
2023-03-29T11:22
youtube
в мире
австралия
google
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. YouTube за пророссийскую позицию удалил видеоканал атамана казачества в Австралии Семёна Бойкова, просящего предоставить ему российское гражданство, сам же он в беседе после этого с РИА Новости выразил желание начать работать для телеканала RT. "За рубежом многие российские блогеры работают против интересов России, идут навстречу политике западных стран, ЦРУ, СБУ, получают денежные вознаграждения через сами платформы, на которых через специальный алгоритм накручивается монетизация. У меня ситуация противоположная, я вещаю в поддержку России, в поддержку российского народа, СВО, и сегодня в YouTube меня решили "снести", - сообщил Бойков РИА Новости по телефону из Сиднея. С декабря прошлого года он находится в здании генконсульства РФ в Сиднее, где ему предоставлено убежище от преследования со стороны австралийской полиции. По словам Бойкова, YouTube уведомил его, что содержание видеоканала "австралийского казака" сочтено "сильным и неоднократным нарушением правил сообщества" платформы, и он был полностью удален. "Мы знаем, что это, возможно, очень печальная новость, но наша работа в том, чтобы сделать YouTube безопасным местом для всех", - говорится в уведомлении цензоров платформы, принадлежащей Google. На своем канале Бойков постоянно критиковал политику австралийского правительства, поддержку Западом военной помощи Украине, организовывал митинги и протесты в поддержку России в Австралии. Родившийся в Австралии в семье православного русского священника, атаман казаков на "зеленом континенте" пользуется поддержкой тех, кто недоволен курсом правительства в Канберре. Полиция Австралии считает его "угрозой национальной безопасности". Лишенный голоса на канале YouTube, Бойков выразил желание работать в RT для вещания на англоязычные страны. "Западная система нанесла в моем лица удар по русскому миру. Они лишили меня платформы и голоса из-за моей пророссийский позиции. Их раздражает моя защиты интересов русского мира. Лучший контрудар от имени русского мира было бы внезапное появление моего вещания на платформе RT", - сказал Бойков.
https://ria.ru/20230317/akkaunt-1858663104.html
https://ria.ru/20230310/pridnestrove-1856914794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, в мире, австралия, google
YouTube, В мире, Австралия, Google
YouTube удалил канал австралийского казака за поддержку России
YouTube удалил канал атамана казачества в Австралии Семена Бойкова за поддержку России
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. YouTube за пророссийскую позицию удалил видеоканал атамана казачества в Австралии Семёна Бойкова, просящего предоставить ему российское гражданство, сам же он в беседе после этого с РИА Новости выразил желание начать работать для телеканала RT.
"За рубежом многие российские блогеры работают против интересов России, идут навстречу политике западных стран, ЦРУ
, СБУ
, получают денежные вознаграждения через сами платформы, на которых через специальный алгоритм накручивается монетизация. У меня ситуация противоположная, я вещаю в поддержку России, в поддержку российского народа, СВО, и сегодня в YouTube меня решили "снести", - сообщил Бойков РИА Новости по телефону из Сиднея
.
С декабря прошлого года он находится в здании генконсульства РФ в Сиднее, где ему предоставлено убежище от преследования со стороны австралийской полиции.
По словам Бойкова, YouTube уведомил его, что содержание видеоканала "австралийского казака" сочтено "сильным и неоднократным нарушением правил сообщества" платформы, и он был полностью удален.
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"Мы знаем, что это, возможно, очень печальная новость, но наша работа в том, чтобы сделать YouTube безопасным местом для всех", - говорится в уведомлении цензоров платформы, принадлежащей Google
.
На своем канале Бойков постоянно критиковал политику австралийского правительства, поддержку Западом военной помощи Украине
, организовывал митинги и протесты в поддержку России в Австралии.
Родившийся в Австралии в семье православного русского священника, атаман казаков на "зеленом континенте" пользуется поддержкой тех, кто недоволен курсом правительства в Канберре
. Полиция Австралии считает его "угрозой национальной безопасности".
Лишенный голоса на канале YouTube, Бойков выразил желание работать в RT для вещания на англоязычные страны. "Западная система нанесла в моем лица удар по русскому миру. Они лишили меня платформы и голоса из-за моей пророссийский позиции. Их раздражает моя защиты интересов русского мира. Лучший контрудар от имени русского мира было бы внезапное появление моего вещания на платформе RT", - сказал Бойков.
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