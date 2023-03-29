https://ria.ru/20230329/kadry-1861475724.html

В Липецкой области планируют готовить инженеров машиностроения

В Липецкой области планируют готовить инженеров машиностроения - РИА Новости, 29.03.2023

В Липецкой области планируют готовить инженеров машиностроения

Власти Липецкой области планируют создать на базе особой экономической зоны "Липецк" учебный Центр по подготовке инженеров для машиностроительного кластера,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:42

2023-03-29T11:42

2023-03-29T16:17

игорь артамонов

"липецк"

трансмашхолдинг

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют создать на базе особой экономической зоны "Липецк" учебный Центр по подготовке инженеров для машиностроительного кластера, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что заинтересованность в нем уже выразили крупные предприятия региона: "Моторинвест", "АйЭйчПи Апплаенс", "Амкодор" и "Трансмашхолдинг". Проект может быть реализован в сотрудничестве с Липецким государственным техническим университетом.К решению о создании такого Центра подтолкнула существующая сегодня необходимость в технических кадрах. По словам Игоря Артамонова, еще в 2021 году власти региона осознали проблему дисбаланса между специальностями, которые студенты получают в вузах и тем, в каких специалистах работодатели нуждаются на самом деле."Мы решили изменить ситуацию. Новый учебный центр мог бы серьёзно помочь инвесторам с кадрами. Он позволит обеспечить работниками создаваемый в регионе машиностроительный кластер", – пояснил Артамонов.Он уточнил, что на территории ОЭЗ "Липецк" планируется создать корпус учебно-технологического центра для инженерной подготовки работников машиностроительного кластера с последующим трудоустройством.

https://ria.ru/20230329/gospodderzhka-1861475116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк", трансмашхолдинг