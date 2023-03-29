https://ria.ru/20230329/izrail-1861587302.html
В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге
В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге - РИА Новости, 29.03.2023
В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил на фоне высказываний президента США Джо Байдена о судебной реформе, что Израиль – это не звезда РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:26
2023-03-29T15:26
2023-03-29T15:26
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил на фоне высказываний президента США Джо Байдена о судебной реформе, что Израиль – это не звезда на американском флаге. "Мы уважаем демократическую систему там (в США - ред.), но… они должны понимать, что Израиль — независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Странам всего мира должно быть ясно, что люди здесь провели выборы и выразили свою волю", - сказал Бен Гвир в интервью израильскому радио Galatz. Ранее Байден дважды при общении с журналистами призвал Биньямина Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. Американский лидер также заявил, что визит израильского премьера в Вашингтон не планируется "в ближайшем будущем". Позже Нетаньяху написал в Telegram-канале, что "Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления, в том числе со стороны наших лучших друзей".
https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, сша
В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге
Израильский министр Бен-Гвир напомнил Байдену о независимости Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил
на фоне высказываний президента США Джо Байдена о судебной реформе, что Израиль – это не звезда на американском флаге.
"Мы уважаем демократическую систему там (в США - ред.), но… они должны понимать, что Израиль — независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Странам всего мира должно быть ясно, что люди здесь провели выборы и выразили свою волю", - сказал Бен Гвир в интервью израильскому радио Galatz.
Ранее Байден дважды при общении с журналистами призвал Биньямина Нетаньяху
отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. Американский лидер также заявил, что визит израильского премьера в Вашингтон
не планируется "в ближайшем будущем".
Позже Нетаньяху написал в Telegram-канале, что "Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления, в том числе со стороны наших лучших друзей".
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