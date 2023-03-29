https://ria.ru/20230329/izrail-1861587302.html

В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге

В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге - РИА Новости, 29.03.2023

В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил на фоне высказываний президента США Джо Байдена о судебной реформе, что Израиль – это не звезда РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:26

2023-03-29T15:26

2023-03-29T15:26

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил на фоне высказываний президента США Джо Байдена о судебной реформе, что Израиль – это не звезда на американском флаге. "Мы уважаем демократическую систему там (в США - ред.), но… они должны понимать, что Израиль — независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Странам всего мира должно быть ясно, что люди здесь провели выборы и выразили свою волю", - сказал Бен Гвир в интервью израильскому радио Galatz. Ранее Байден дважды при общении с журналистами призвал Биньямина Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. Американский лидер также заявил, что визит израильского премьера в Вашингтон не планируется "в ближайшем будущем". Позже Нетаньяху написал в Telegram-канале, что "Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления, в том числе со стороны наших лучших друзей".

https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, сша