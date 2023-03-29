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В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге - РИА Новости, 29.03.2023
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15:26 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/izrail-1861587302.html
В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге
В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге - РИА Новости, 29.03.2023
В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил на фоне высказываний президента США Джо Байдена о судебной реформе, что Израиль – это не звезда РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:26
2023-03-29T15:26
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил на фоне высказываний президента США Джо Байдена о судебной реформе, что Израиль – это не звезда на американском флаге. "Мы уважаем демократическую систему там (в США - ред.), но… они должны понимать, что Израиль — независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Странам всего мира должно быть ясно, что люди здесь провели выборы и выразили свою волю", - сказал Бен Гвир в интервью израильскому радио Galatz. Ранее Байден дважды при общении с журналистами призвал Биньямина Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. Американский лидер также заявил, что визит израильского премьера в Вашингтон не планируется "в ближайшем будущем". Позже Нетаньяху написал в Telegram-канале, что "Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления, в том числе со стороны наших лучших друзей".
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в мире, израиль, сша
В мире, Израиль, США
В Израиле напомнили Байдену, какой звезды нет на американском флаге

Израильский министр Бен-Гвир напомнил Байдену о независимости Израиля

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил на фоне высказываний президента США Джо Байдена о судебной реформе, что Израиль – это не звезда на американском флаге.
"Мы уважаем демократическую систему там (в США - ред.), но… они должны понимать, что Израиль — независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Странам всего мира должно быть ясно, что люди здесь провели выборы и выразили свою волю", - сказал Бен Гвир в интервью израильскому радио Galatz.
Ранее Байден дважды при общении с журналистами призвал Биньямина Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс. Американский лидер также заявил, что визит израильского премьера в Вашингтон не планируется "в ближайшем будущем".
Позже Нетаньяху написал в Telegram-канале, что "Израиль — независимое государство, которое принимает решения в соответствии с волей своих граждан, а не на основании внешнего давления, в том числе со стороны наших лучших друзей".
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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