https://ria.ru/20230329/iuda-1861711620.html

В Киеве наместника ПЦУ в лавре сравнили с Иудой, сообщил источник

В Киеве наместника ПЦУ в лавре сравнили с Иудой, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2023

В Киеве наместника ПЦУ в лавре сравнили с Иудой, сообщил источник

Очевидцы в Киеве сравнивают раскольничьего "наместника" Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша), перешедшего в раскол из канонической Украинской православной... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:23

2023-03-29T22:23

2023-03-29T22:29

религия

украина

киев

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Очевидцы в Киеве сравнивают раскольничьего "наместника" Киево-Печерской лавры Авраамия (Лотыша), перешедшего в раскол из канонической Украинской православной церкви (УПЦ), с предавшим Христа Иудой, рассказал РИА Новости ознакомленный с ситуацией источник. Глава ПЦУ митрополит Епифаний ранее назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля УПЦ. "Как они (очевидцы в Киеве – ред.) говорят, он спутал седмицы. Сегодня среда, и в среду Иуда христа предал – надо было дождаться Страстной седмицы, когда будет непосредственно вспоминаться предательства Христа. Он на две недели раньше решил это сделать", – сказал собеседник агентства. В Великую среду на Страстной седмице – неделе, завершающей Великий пост – Православная церковь вспоминает в числе прочих событий предательство Христа Иудой. Именно из-за этого среда у православных считается постным днем. В 2023 году Великая среда приходится на 12 апреля по новому стилю (30 марта по старому) – ровно через две недели после объявления Лотыша "наместником" лавры. В видеообращении на YouTube Лотыш, называющий себя "членом духовного собора лавры", заявил, что самостоятельно решил уйти в ПЦУ. Он призвал лаврских насельников "остаться в лавре в составе поместной православной церкви Украины под омофором блаженнейшего митрополита Епифания", и обвинил саму каноническую УПЦ в гонениях на нее украинских властей, так как она не желает "разорвать подчинение Москве" и признать раскол. Обращение было записано в переданной раскольникам украинскими властями Успенской церкви лавры. Лотыш, по сведениям источника, заявляет, что с ним согласны перейти в ПЦУ пять насельников, в то время как вся братия составляет около 200 человек. Кроме того, в братии лавры он состоял недолго, и в последние два дня отсутствовал в монастыре. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц