https://ria.ru/20230329/istrebiteli-1861530360.html

Франция не будет выкупать у ОАЭ истребители для передачи Украине, пишут СМИ

Франция не будет выкупать у ОАЭ истребители для передачи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023

Франция не будет выкупать у ОАЭ истребители для передачи Украине, пишут СМИ

Франция не рассматривает возможность выкупить у ОАЭ истребители Mirage 2000-9, чтобы передать их Украине, сообщает портал War Zone со ссылкой на французского... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:32

2023-03-29T13:32

2023-03-29T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Франция не рассматривает возможность выкупить у ОАЭ истребители Mirage 2000-9, чтобы передать их Украине, сообщает портал War Zone со ссылкой на французского чиновника. "На данном этапе обратный выкуп для отправки на Украину не предусмотрен", - приводит портал слова должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным. Ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню напомнил, что Франция неоднократно заявляла, что у нее "нет табу" в плане возможных поставок военных самолетов Киеву. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230327/istrebiteli-1861090775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, украина, оаэ