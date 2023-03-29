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Франция не будет выкупать у ОАЭ истребители для передачи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/istrebiteli-1861530360.html
Франция не будет выкупать у ОАЭ истребители для передачи Украине, пишут СМИ
Франция не будет выкупать у ОАЭ истребители для передачи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023
Франция не будет выкупать у ОАЭ истребители для передачи Украине, пишут СМИ
Франция не рассматривает возможность выкупить у ОАЭ истребители Mirage 2000-9, чтобы передать их Украине, сообщает портал War Zone со ссылкой на французского... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:32
2023-03-29T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
оаэ
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Франция не рассматривает возможность выкупить у ОАЭ истребители Mirage 2000-9, чтобы передать их Украине, сообщает портал War Zone со ссылкой на французского чиновника. "На данном этапе обратный выкуп для отправки на Украину не предусмотрен", - приводит портал слова должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным. Ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню напомнил, что Франция неоднократно заявляла, что у нее "нет табу" в плане возможных поставок военных самолетов Киеву. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, франция, украина, оаэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, ОАЭ
Франция не будет выкупать у ОАЭ истребители для передачи Украине, пишут СМИ

War Zone: Франция не рассматривает возможность выкупить Mirage у ОАЭ для передачи Украине

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Франция не рассматривает возможность выкупить у ОАЭ истребители Mirage 2000-9, чтобы передать их Украине, сообщает портал War Zone со ссылкой на французского чиновника.
"На данном этапе обратный выкуп для отправки на Украину не предусмотрен", - приводит портал слова должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным.
Ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню напомнил, что Франция неоднократно заявляла, что у нее "нет табу" в плане возможных поставок военных самолетов Киеву.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Российские истребители - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаОАЭ
 
 
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