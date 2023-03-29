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В США поддержали отмену права администрации на применение силы в Ираке
В США поддержали отмену права администрации на применение силы в Ираке - РИА Новости, 29.03.2023
В США поддержали отмену права администрации на применение силы в Ираке
Сенат США в среду одобрил законопроект об отмене права администрации на применение военной силы в Ираке, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:12
2023-03-29T20:12
2023-03-29T20:12
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Сенат США в среду одобрил законопроект об отмене права администрации на применение военной силы в Ираке, свидетельствуют результаты голосования. Одобрение инициативы аннулирует за неактуальностью полномочия, которые законодатели предоставили исполнительной ветви власти в 1991 и 2002 годах – в канун обеих американских кампаний в Ираке. Законопроект заручился необходимой для его принятия поддержкой большинства сенаторов, голосованием тем временем продолжается. В Белом доме ранее выразили уверенность, что пересмотр законодательной базы не скажется на текущих действиях американских военных в Ираке и укрепит "прочные и всесторонние отношения с иракскими партнерами".
https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html
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в мире, ирак, сша
В США поддержали отмену права администрации на применение силы в Ираке
Сенат поддержал отмену полномочий администрации США на применение военной силы в Ираке
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Сенат США в среду одобрил законопроект об отмене права администрации на применение военной силы в Ираке, свидетельствуют результаты голосования.
Одобрение инициативы аннулирует за неактуальностью полномочия, которые законодатели предоставили исполнительной ветви власти в 1991 и 2002 годах – в канун обеих американских кампаний в Ираке. Законопроект заручился необходимой для его принятия поддержкой большинства сенаторов, голосованием тем временем продолжается.
В Белом доме ранее выразили уверенность, что пересмотр законодательной базы не скажется на текущих действиях американских военных в Ираке и укрепит "прочные и всесторонние отношения с иракскими партнерами".
Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке