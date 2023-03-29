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В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС - РИА Новости, 29.03.2023
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12:20 29.03.2023 (обновлено: 12:21 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ingushetiya-1861496308.html
В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС
В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС - РИА Новости, 29.03.2023
В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС
Тело одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии обнаружили в ингушском городе Карабулак, сообщил РИА... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:20
2023-03-29T12:21
происшествия
россия
республика ингушетия
республика северная осетия - алания
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НАЛЬЧИК, 29 мар – РИА Новости. Тело одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии обнаружили в ингушском городе Карабулак, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Он добавил, что рядом с телом найден флаг запрещенной в РФ международной террористической организации. Ранее сообщалось, что в понедельник вечером неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли пост ДПС "Волга-14", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело, нападавших ищут.
https://ria.ru/20230329/terrorizm-1861471188.html
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происшествия, россия, республика ингушетия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия - Алания
В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС

В Ингушетии обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 29 мар – РИА Новости. Тело одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии обнаружили в ингушском городе Карабулак, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"В городе Карабулак обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Предположительно, это один из участников нападения на пост ДПС "Волга", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что рядом с телом найден флаг запрещенной в РФ международной террористической организации.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли пост ДПС "Волга-14", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело, нападавших ищут.
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