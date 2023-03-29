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В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС
В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС - РИА Новости, 29.03.2023
В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС
Тело одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии обнаружили в ингушском городе Карабулак, сообщил РИА... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:20
2023-03-29T12:20
2023-03-29T12:21
происшествия
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НАЛЬЧИК, 29 мар – РИА Новости. Тело одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии обнаружили в ингушском городе Карабулак, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Он добавил, что рядом с телом найден флаг запрещенной в РФ международной террористической организации. Ранее сообщалось, что в понедельник вечером неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли пост ДПС "Волга-14", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело, нападавших ищут.
https://ria.ru/20230329/terrorizm-1861471188.html
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происшествия, россия, республика ингушетия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия - Алания
В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС
В Ингушетии обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС