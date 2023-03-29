https://ria.ru/20230329/ingushetiya-1861496308.html

В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС

В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС - РИА Новости, 29.03.2023

В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС

Тело одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии обнаружили в ингушском городе Карабулак, сообщил РИА... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:20

2023-03-29T12:20

2023-03-29T12:21

происшествия

россия

республика ингушетия

республика северная осетия - алания

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НАЛЬЧИК, 29 мар – РИА Новости. Тело одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии обнаружили в ингушском городе Карабулак, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Он добавил, что рядом с телом найден флаг запрещенной в РФ международной террористической организации. Ранее сообщалось, что в понедельник вечером неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли пост ДПС "Волга-14", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело, нападавших ищут.

https://ria.ru/20230329/terrorizm-1861471188.html

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происшествия, россия, республика ингушетия, республика северная осетия - алания