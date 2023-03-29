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В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины

В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины - РИА Новости, 29.03.2023

В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины

Болгарские производители зерна перекрыли дороги, по которым доставляется украинское зерно, в знак протеста против беспошлинного импорта с Украины, сообщает... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:22

2023-03-29T15:22

2023-03-29T15:45

экономика

украина

болгария

румыния

евросоюз

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Болгарские производители зерна перекрыли дороги, по которым доставляется украинское зерно, в знак протеста против беспошлинного импорта с Украины, сообщает агентство БТА. Согласно протестующим, в скором времени рыночные цены на зерно перестанут покрывать производственные издержки. По информации агентства, производители зерна использовали несколько сотен транспортных средств для блокировки путей. К акции присоединились садоводы и животноводы. Отмечается, что протесты продлятся еще по меньшей мере два дня.

https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html

украина

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экономика, украина, болгария, румыния, евросоюз