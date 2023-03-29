Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 29.03.2023 (обновлено: 15:45 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/import-1861586163.html
В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины
В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины - РИА Новости, 29.03.2023
В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины
Болгарские производители зерна перекрыли дороги, по которым доставляется украинское зерно, в знак протеста против беспошлинного импорта с Украины, сообщает... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:22
2023-03-29T15:45
экономика
украина
болгария
румыния
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861596144_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_4af0d19a51d7edc0d2fb3ced66321b5e.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Болгарские производители зерна перекрыли дороги, по которым доставляется украинское зерно, в знак протеста против беспошлинного импорта с Украины, сообщает агентство БТА. Согласно протестующим, в скором времени рыночные цены на зерно перестанут покрывать производственные издержки. По информации агентства, производители зерна использовали несколько сотен транспортных средств для блокировки путей. К акции присоединились садоводы и животноводы. Отмечается, что протесты продлятся еще по меньшей мере два дня.
https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html
украина
болгария
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861596144_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_1a23c678a32bec3522a121b10774f471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, болгария, румыния, евросоюз
Экономика, Украина, Болгария, Румыния, Евросоюз
В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины

Болгарские производители зерна устроили протест против беспошлинного импорта с Украины

© AFP 2023 / Nikolay DoychinovАкция протеста фермеров в Болгарии. 29 марта 2023
Акция протеста фермеров в Болгарии. 29 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov
Акция протеста фермеров в Болгарии. 29 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Болгарские производители зерна перекрыли дороги, по которым доставляется украинское зерно, в знак протеста против беспошлинного импорта с Украины, сообщает агентство БТА.
«
"Производители зерна на востоке Болгарии... заблокировали дороги к пограничным пунктам с Румынией и портам Силистры, через которые импортируется украинское зерно. Они требуют, чтобы действие регламента ЕС, освобождающего от ввозных пошлин импорт с Украины, не распространялось на Болгарию", - говорится в сообщении агентства.
Согласно протестующим, в скором времени рыночные цены на зерно перестанут покрывать производственные издержки.
По информации агентства, производители зерна использовали несколько сотен транспортных средств для блокировки путей. К акции присоединились садоводы и животноводы.
Отмечается, что протесты продлятся еще по меньшей мере два дня.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Польские фермеры устроили протест против наплыва украинского зерна
23 марта, 19:11
 
ЭкономикаУкраинаБолгарияРумынияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала