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В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины
В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины - РИА Новости, 29.03.2023
В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины
Болгарские производители зерна перекрыли дороги, по которым доставляется украинское зерно, в знак протеста против беспошлинного импорта с Украины, сообщает... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:22
2023-03-29T15:22
2023-03-29T15:45
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Болгарские производители зерна перекрыли дороги, по которым доставляется украинское зерно, в знак протеста против беспошлинного импорта с Украины, сообщает агентство БТА. Согласно протестующим, в скором времени рыночные цены на зерно перестанут покрывать производственные издержки. По информации агентства, производители зерна использовали несколько сотен транспортных средств для блокировки путей. К акции присоединились садоводы и животноводы. Отмечается, что протесты продлятся еще по меньшей мере два дня.
https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html
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экономика, украина, болгария, румыния, евросоюз
Экономика, Украина, Болгария, Румыния, Евросоюз
В Болгарии устроили протест против беспошлинного импорта зерна с Украины
Болгарские производители зерна устроили протест против беспошлинного импорта с Украины