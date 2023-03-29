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Генсек ООН выразил готовность встретиться с Лавровым в Нью-Йорке в апреле - РИА Новости, 29.03.2023
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19:56 29.03.2023 (обновлено: 20:52 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/guterresh-1861693909.html
Генсек ООН выразил готовность встретиться с Лавровым в Нью-Йорке в апреле
Генсек ООН выразил готовность встретиться с Лавровым в Нью-Йорке в апреле - РИА Новости, 29.03.2023
Генсек ООН выразил готовность встретиться с Лавровым в Нью-Йорке в апреле
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время его приезда в Нью-Йорк в апреле, если такой запрос... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:56
2023-03-29T20:52
в мире
россия
сергей лавров
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
оон
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сша
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ООН, 29 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время его приезда в Нью-Йорк в апреле, если такой запрос поступит от российской стороны, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. Ожидается, что Лавров примет участие в ряде заседаний Совбеза. Отвечая на вопрос, планирует ли генсек ООН встречаться с Лавровым, Дюжаррик сказал: "Если он приедет в Нью-Йорк и поступит запрос на встречу, конечно, генсек встретится с ним". "Генсек продолжит разговаривать с кем бы то ни было, продолжая делать свою работу", — добавил он.
https://ria.ru/20230329/polyanskiy-1861422002.html
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в мире, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, нью-йорк (город), сша
В мире, Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ООН, Нью-Йорк (город), США
Генсек ООН выразил готовность встретиться с Лавровым в Нью-Йорке в апреле

Генсек ООН Гутерреш готов встретиться с Лавровым в Нью-Йорке в апреле, если будет запрос

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 29 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время его приезда в Нью-Йорк в апреле, если такой запрос поступит от российской стороны, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. Ожидается, что Лавров примет участие в ряде заседаний Совбеза.
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Вчера, 06:11
Отвечая на вопрос, планирует ли генсек ООН встречаться с Лавровым, Дюжаррик сказал: "Если он приедет в Нью-Йорк и поступит запрос на встречу, конечно, генсек встретится с ним".
"Генсек продолжит разговаривать с кем бы то ни было, продолжая делать свою работу", — добавил он.
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В миреРоссияСергей ЛавровАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООННью-Йорк (город)США
 
 
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