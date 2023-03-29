https://ria.ru/20230329/guterresh-1861693909.html

Генсек ООН выразил готовность встретиться с Лавровым в Нью-Йорке в апреле

Генсек ООН выразил готовность встретиться с Лавровым в Нью-Йорке в апреле - РИА Новости, 29.03.2023

Генсек ООН выразил готовность встретиться с Лавровым в Нью-Йорке в апреле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время его приезда в Нью-Йорк в апреле, если такой запрос... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:56

2023-03-29T19:56

2023-03-29T20:52

в мире

россия

сергей лавров

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

оон

нью-йорк (город)

сша

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ООН, 29 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время его приезда в Нью-Йорк в апреле, если такой запрос поступит от российской стороны, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. Ожидается, что Лавров примет участие в ряде заседаний Совбеза. Отвечая на вопрос, планирует ли генсек ООН встречаться с Лавровым, Дюжаррик сказал: "Если он приедет в Нью-Йорк и поступит запрос на встречу, конечно, генсек встретится с ним". "Генсек продолжит разговаривать с кем бы то ни было, продолжая делать свою работу", — добавил он.

https://ria.ru/20230329/polyanskiy-1861422002.html

https://ria.ru/20230329/oon-1861410718.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сергей лавров, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, нью-йорк (город), сша