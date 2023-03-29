https://ria.ru/20230329/gudermes-1861446499.html
СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне
СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне - РИА Новости, 29.03.2023
СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне
На правоохранителей в Гудермесе напали местные жители, которые приходятся друг другу родственниками, сообщает пресс-служба на сайте управления СК РФ по Чечне. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:45
2023-03-29T09:45
2023-03-29T10:12
происшествия
гудермес
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 мар – РИА Новости. На правоохранителей в Гудермесе напали местные жители, которые приходятся друг другу родственниками, сообщает пресс-служба на сайте управления СК РФ по Чечне.По данным следствия, ночью 28 марта в Гудермесе правоохранителями "проводилась проверка оперативной информации о нахождении неустановленных вооруженных лиц в одном из частных домовладений". Оказавшиеся там двое мужчин открыли стрельбу из огнестрельного оружия, ответным огнем полицейские их уничтожили.Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления обстоятельств преступления."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861414559.html
https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861406285.html
гудермес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гудермес, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Происшествия, Гудермес, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне
СК завел дело после вооруженного нападения на силовиков двух родственников из Гудермеса