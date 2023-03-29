https://ria.ru/20230329/gudermes-1861446499.html

СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне

СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне - РИА Новости, 29.03.2023

СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне

На правоохранителей в Гудермесе напали местные жители, которые приходятся друг другу родственниками, сообщает пресс-служба на сайте управления СК РФ по Чечне. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:45

2023-03-29T09:45

2023-03-29T10:12

происшествия

гудермес

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 29 мар – РИА Новости. На правоохранителей в Гудермесе напали местные жители, которые приходятся друг другу родственниками, сообщает пресс-служба на сайте управления СК РФ по Чечне.По данным следствия, ночью 28 марта в Гудермесе правоохранителями "проводилась проверка оперативной информации о нахождении неустановленных вооруженных лиц в одном из частных домовладений". Оказавшиеся там двое мужчин открыли стрельбу из огнестрельного оружия, ответным огнем полицейские их уничтожили.Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления обстоятельств преступления."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861414559.html

https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861406285.html

гудермес

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, гудермес, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)