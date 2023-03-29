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СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне - РИА Новости, 29.03.2023
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09:45 29.03.2023 (обновлено: 10:12 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/gudermes-1861446499.html
СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне
СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне - РИА Новости, 29.03.2023
СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне
На правоохранителей в Гудермесе напали местные жители, которые приходятся друг другу родственниками, сообщает пресс-служба на сайте управления СК РФ по Чечне. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:45
2023-03-29T10:12
происшествия
гудермес
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 29 мар – РИА Новости. На правоохранителей в Гудермесе напали местные жители, которые приходятся друг другу родственниками, сообщает пресс-служба на сайте управления СК РФ по Чечне.По данным следствия, ночью 28 марта в Гудермесе правоохранителями "проводилась проверка оперативной информации о нахождении неустановленных вооруженных лиц в одном из частных домовладений". Оказавшиеся там двое мужчин открыли стрельбу из огнестрельного оружия, ответным огнем полицейские их уничтожили.Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления обстоятельств преступления."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861414559.html
https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861406285.html
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происшествия, гудермес, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Происшествия, Гудермес, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
СК установил личности мужчин, напавших на силовиков в Чечне

СК завел дело после вооруженного нападения на силовиков двух родственников из Гудермеса

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 мар – РИА Новости. На правоохранителей в Гудермесе напали местные жители, которые приходятся друг другу родственниками, сообщает пресс-служба на сайте управления СК РФ по Чечне.
По данным следствия, ночью 28 марта в Гудермесе правоохранителями "проводилась проверка оперативной информации о нахождении неустановленных вооруженных лиц в одном из частных домовладений". Оказавшиеся там двое мужчин открыли стрельбу из огнестрельного оружия, ответным огнем полицейские их уничтожили.
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«
"Следствием установлены личности нападавших – это жители города Гудермеса 1963 и 1989 года рождения, являющиеся между собой родственниками. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления обстоятельств преступления.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияГудермесСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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