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Депутат объяснил, почему в Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой*
Депутат объяснил, почему в Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой* - РИА Новости, 29.03.2023
Депутат объяснил, почему в Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой*
Депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин рассказал РИА Новости, что граффити с Земфирой* в центре Южно-Сахалинска закрасили после возмущения... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:33
2023-03-29T15:33
2023-03-29T23:04
общество
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южно-сахалинск
земфира
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин рассказал РИА Новости, что граффити с Земфирой* в центре Южно-Сахалинска закрасили после возмущения жителей города. Министерство юстиции России 10 февраля внесло певицу Земфиру* в список иноагентов, и уже на следующий день сахалинский парламентарий предложил убрать ее изображение с городской улицы. "Обращения по этому поводу от жителей моего избирательного округа поступали неоднократно. И тот факт, что изображение исполнительницы, включенной министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов, перестало красоваться в Южно-Сахалинске, говорит об отношении россиян к таким персонам. Я не раз утверждал, что давно следовало почистить "авгиевы конюшни" отечественной культуры от людей, публично выступавших против нашей страны и ее армии", - подчеркнул собеседник агентства. В заключение он отметил, что судьба предателя незавидна: западные кураторы используют их и выбросят на помойку истории, а в России запомнят их малодушие и трусливость в переломный для страны период. По мнению депутата, центр города должны украшать с точки зрения исторической справедливости граффити героев спецоперации.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html
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общество, россия, южно-сахалинск, земфира
Общество, Россия, Южно-Сахалинск, Земфира, Культура
Депутат объяснил, почему в Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой*
Депутат Шарифулин: граффити с Земфирой в Южно-Сахалинске закрасили по желанию жителей
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин рассказал РИА Новости, что граффити с Земфирой* в центре Южно-Сахалинска закрасили после возмущения жителей города.
Министерство юстиции России
10 февраля внесло певицу Земфиру* в список иноагентов, и уже на следующий день сахалинский парламентарий предложил убрать ее изображение с городской улицы.
"Обращения по этому поводу от жителей моего избирательного округа поступали неоднократно. И тот факт, что изображение исполнительницы, включенной министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов, перестало красоваться в Южно-Сахалинске, говорит об отношении россиян к таким персонам. Я не раз утверждал, что давно следовало почистить "авгиевы конюшни" отечественной культуры от людей, публично выступавших против нашей страны и ее армии", - подчеркнул собеседник агентства.
В заключение он отметил, что судьба предателя незавидна: западные кураторы используют их и выбросят на помойку истории, а в России запомнят их малодушие и трусливость в переломный для страны период. По мнению депутата, центр города должны украшать с точки зрения исторической справедливости граффити героев спецоперации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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