https://ria.ru/20230329/graffiti-1861591135.html

Депутат объяснил, почему в Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой*

Депутат объяснил, почему в Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой* - РИА Новости, 29.03.2023

Депутат объяснил, почему в Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой*

Депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин рассказал РИА Новости, что граффити с Земфирой* в центре Южно-Сахалинска закрасили после возмущения... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:33

2023-03-29T15:33

2023-03-29T23:04

общество

россия

южно-сахалинск

земфира

культура

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин рассказал РИА Новости, что граффити с Земфирой* в центре Южно-Сахалинска закрасили после возмущения жителей города. Министерство юстиции России 10 февраля внесло певицу Земфиру* в список иноагентов, и уже на следующий день сахалинский парламентарий предложил убрать ее изображение с городской улицы. "Обращения по этому поводу от жителей моего избирательного округа поступали неоднократно. И тот факт, что изображение исполнительницы, включенной министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов, перестало красоваться в Южно-Сахалинске, говорит об отношении россиян к таким персонам. Я не раз утверждал, что давно следовало почистить "авгиевы конюшни" отечественной культуры от людей, публично выступавших против нашей страны и ее армии", - подчеркнул собеседник агентства. В заключение он отметил, что судьба предателя незавидна: западные кураторы используют их и выбросят на помойку истории, а в России запомнят их малодушие и трусливость в переломный для страны период. По мнению депутата, центр города должны украшать с точки зрения исторической справедливости граффити героев спецоперации.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html

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южно-сахалинск

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общество, россия, южно-сахалинск, земфира