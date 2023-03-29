https://ria.ru/20230329/gospodderzhka-1861475116.html

Проект реконструкции липецкого лагеря "Прометей" получит господдержку

Проект реконструкции липецкого лагеря "Прометей" получит господдержку - РИА Новости, 29.03.2023

Проект реконструкции липецкого лагеря "Прометей" получит господдержку

Проект по возрождению самого крупного в ЦФО загородного детского лагеря, построенного в Липецкой области в 1977 году, получит господдержку в 2024-2026 годах,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:40

2023-03-29T11:40

2023-03-29T11:40

липецкая область

игорь артамонов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ЛИПЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Проект по возрождению самого крупного в ЦФО загородного детского лагеря, построенного в Липецкой области в 1977 году, получит господдержку в 2024-2026 годах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что восстановительные работы на территории лагеря уже проводятся. Отремонтировано семь корпусов, что позволило в этом году провести в "Прометее" зимнюю смену для 350 детей, а также школу студенческого актива на 185 человек. Летом лагерь планирует принять почти две тысячи детей, 98% путевок уже забронировано."Прометей" должен стать не просто летним лагерем, а центром притяжения молодежи, площадкой для реализации федеральных и межрегиональных проектов. В этом году мы планируем построить крытый летний бассейн, отремонтировать клуб-столовую, стадион и спортивные площадки, костровую, инженерные сети и котельную, фонтан и центральную площадь. На эти цели выделяем более пятисот миллионов рублей", – рассказал Игорь Артамонов.Как сообщил губернатор, далее в "Прометее" планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и интеллект-центра, а также реконструкция пяти жилых корпусов. По предварительной оценке, на реализацию этих планов необходимо около 3,4 миллиарда рублей. В министерстве просвещения проект поддержали, соответствующий запрос о его включении в бюджет на 2024-2026 годы будет направлен в Минстрой России.Игорь Артамонов напомнил, что по инфраструктуре "Прометей" был одним из четырех крупнейших детских оздоровительных лагерей в стране, наряду с "Артеком" и "Орленком". За время работы лагеря в нем отдохнули более полумиллиона детей из разных уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. С сентября 2019 года лагерь перестал работать, материальная база комплекса устарела. Осенью 2022 года "Прометей" перешёл в собственность региона.

https://ria.ru/20230323/innovatsii-1859968779.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)