https://ria.ru/20230329/gospodderzhka-1861475116.html
Проект реконструкции липецкого лагеря "Прометей" получит господдержку
Проект реконструкции липецкого лагеря "Прометей" получит господдержку - РИА Новости, 29.03.2023
Проект реконструкции липецкого лагеря "Прометей" получит господдержку
Проект по возрождению самого крупного в ЦФО загородного детского лагеря, построенного в Липецкой области в 1977 году, получит господдержку в 2024-2026 годах,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:40
2023-03-29T11:40
2023-03-29T11:40
липецкая область
игорь артамонов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ЛИПЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Проект по возрождению самого крупного в ЦФО загородного детского лагеря, построенного в Липецкой области в 1977 году, получит господдержку в 2024-2026 годах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что восстановительные работы на территории лагеря уже проводятся. Отремонтировано семь корпусов, что позволило в этом году провести в "Прометее" зимнюю смену для 350 детей, а также школу студенческого актива на 185 человек. Летом лагерь планирует принять почти две тысячи детей, 98% путевок уже забронировано."Прометей" должен стать не просто летним лагерем, а центром притяжения молодежи, площадкой для реализации федеральных и межрегиональных проектов. В этом году мы планируем построить крытый летний бассейн, отремонтировать клуб-столовую, стадион и спортивные площадки, костровую, инженерные сети и котельную, фонтан и центральную площадь. На эти цели выделяем более пятисот миллионов рублей", – рассказал Игорь Артамонов.Как сообщил губернатор, далее в "Прометее" планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и интеллект-центра, а также реконструкция пяти жилых корпусов. По предварительной оценке, на реализацию этих планов необходимо около 3,4 миллиарда рублей. В министерстве просвещения проект поддержали, соответствующий запрос о его включении в бюджет на 2024-2026 годы будет направлен в Минстрой России.Игорь Артамонов напомнил, что по инфраструктуре "Прометей" был одним из четырех крупнейших детских оздоровительных лагерей в стране, наряду с "Артеком" и "Орленком". За время работы лагеря в нем отдохнули более полумиллиона детей из разных уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. С сентября 2019 года лагерь перестал работать, материальная база комплекса устарела. Осенью 2022 года "Прометей" перешёл в собственность региона.
https://ria.ru/20230323/innovatsii-1859968779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
ЛИПЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Проект по возрождению самого крупного в ЦФО загородного детского лагеря, построенного в Липецкой области в 1977 году, получит господдержку в 2024-2026 годах, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что восстановительные работы на территории лагеря уже проводятся. Отремонтировано семь корпусов, что позволило в этом году провести в "Прометее" зимнюю смену для 350 детей, а также школу студенческого актива на 185 человек. Летом лагерь планирует принять почти две тысячи детей, 98% путевок уже забронировано.
Липецкая область примет участие в образовательных инновациях
"Прометей" должен стать не просто летним лагерем, а центром притяжения молодежи, площадкой для реализации федеральных и межрегиональных проектов. В этом году мы планируем построить крытый летний бассейн, отремонтировать клуб-столовую, стадион и спортивные площадки, костровую, инженерные сети и котельную, фонтан и центральную площадь. На эти цели выделяем более пятисот миллионов рублей", – рассказал Игорь Артамонов
.
Как сообщил губернатор, далее в "Прометее" планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и интеллект-центра, а также реконструкция пяти жилых корпусов. По предварительной оценке, на реализацию этих планов необходимо около 3,4 миллиарда рублей. В министерстве просвещения проект поддержали, соответствующий запрос о его включении в бюджет на 2024-2026 годы будет направлен в Минстрой России.
Игорь Артамонов напомнил, что по инфраструктуре "Прометей" был одним из четырех крупнейших детских оздоровительных лагерей в стране, наряду с "Артеком" и "Орленком". За время работы лагеря в нем отдохнули более полумиллиона детей из разных уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. С сентября 2019 года лагерь перестал работать, материальная база комплекса устарела. Осенью 2022 года "Прометей" перешёл в собственность региона.