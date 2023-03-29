https://ria.ru/20230329/goneniya-1861467581.html
СФ призвал парламенты мира повлиять на украинские гонения на верующих
СФ призвал парламенты мира повлиять на украинские гонения на верующих - РИА Новости, 29.03.2023
СФ призвал парламенты мира повлиять на украинские гонения на верующих
Киевский режим проводит политику религиозной нетерпимости, парламенты стран мира должны занять принципиальную позицию и потребовать от Украины прекращения... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:17
2023-03-29T11:17
2023-03-29T11:17
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украинская православная церковь
совет федерации рф
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Киевский режим проводит политику религиозной нетерпимости, парламенты стран мира должны занять принципиальную позицию и потребовать от Украины прекращения политики дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями, говорится в заявлении, принятом Совфедом в среду. "Совет Федерации призывает парламенты иностранных государств, международные парламентские организации занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева возвращения Украины к соблюдению своих международных обязательств, прекращения политики дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями", - говорится в заявлении сенаторов в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине. Законодатели решительно осуждают факты грубейшего нарушения прав верующих на Украине, которые "являются следствием проводимой киевским режимом политики религиозной нетерпимости". Вопиющим, по мнению сенаторов, стало недавнее решение украинских властей лишить Украинскую православную церковь одной из ее главных святынь – Киево-Печерской лавры. "Новым возмутительным актом стало надругательство над священной для мусульман всего мира книгой – Кораном. Этот акт вандализма – прямое следствие проводимой официальным Киевом политики дискриминации в отношении представителей этнических и религиозных общин, проживающих на Украине", — отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20230329/lavra-1861443481.html
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украина, киев, украинская православная церковь, совет федерации рф, ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Киев, Украинская православная церковь, Совет Федерации РФ, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
СФ призвал парламенты мира повлиять на украинские гонения на верующих
СФ призвал парламентариев мира потребовать от Киева прекратить гонения на верующих
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Киевский режим проводит политику религиозной нетерпимости, парламенты стран мира должны занять принципиальную позицию и потребовать от Украины прекращения политики дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями, говорится в заявлении, принятом Совфедом в среду.
"Совет Федерации
призывает парламенты иностранных государств, международные парламентские организации занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева возвращения Украины к соблюдению своих международных обязательств, прекращения политики дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями", - говорится в заявлении сенаторов в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине.
Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре
Законодатели решительно осуждают факты грубейшего нарушения прав верующих на Украине, которые "являются следствием проводимой киевским режимом политики религиозной нетерпимости".
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"Украинские власти фактически пытаются навязать народу Украины в качестве официальной церкви созданную при поддержке Запада околополитическую структуру, именующую себя "Православная церковь Украины". При этом каноническая Украинская православная церковь подвергается гонениям: ее храмы захватываются, общины незаконно ликвидируются, священнослужителей лишают гражданства и репрессируют", - подчеркивают в Совфеде.
Вопиющим, по мнению сенаторов, стало недавнее решение украинских властей лишить Украинскую православную церковь одной из ее главных святынь – Киево-Печерской лавры.
"Новым возмутительным актом стало надругательство над священной для мусульман всего мира книгой – Кораном. Этот акт вандализма – прямое следствие проводимой официальным Киевом политики дискриминации в отношении представителей этнических и религиозных общин, проживающих на Украине", — отмечается в заявлении.
Украина призвала ООН воздержаться от политических оценок ситуации с УПЦ