https://ria.ru/20230329/goneniya-1861467581.html

СФ призвал парламенты мира повлиять на украинские гонения на верующих

СФ призвал парламенты мира повлиять на украинские гонения на верующих - РИА Новости, 29.03.2023

СФ призвал парламенты мира повлиять на украинские гонения на верующих

Киевский режим проводит политику религиозной нетерпимости, парламенты стран мира должны занять принципиальную позицию и потребовать от Украины прекращения... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:17

2023-03-29T11:17

2023-03-29T11:17

украина

киев

украинская православная церковь

совет федерации рф

ситуация вокруг упц

в мире

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Киевский режим проводит политику религиозной нетерпимости, парламенты стран мира должны занять принципиальную позицию и потребовать от Украины прекращения политики дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями, говорится в заявлении, принятом Совфедом в среду. "Совет Федерации призывает парламенты иностранных государств, международные парламентские организации занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева возвращения Украины к соблюдению своих международных обязательств, прекращения политики дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями", - говорится в заявлении сенаторов в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине. Законодатели решительно осуждают факты грубейшего нарушения прав верующих на Украине, которые "являются следствием проводимой киевским режимом политики религиозной нетерпимости". Вопиющим, по мнению сенаторов, стало недавнее решение украинских властей лишить Украинскую православную церковь одной из ее главных святынь – Киево-Печерской лавры. "Новым возмутительным актом стало надругательство над священной для мусульман всего мира книгой – Кораном. Этот акт вандализма – прямое следствие проводимой официальным Киевом политики дискриминации в отношении представителей этнических и религиозных общин, проживающих на Украине", — отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20230329/lavra-1861443481.html

https://ria.ru/20230327/upts-1860951470.html

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украина, киев, украинская православная церковь, совет федерации рф, ситуация вокруг упц, в мире