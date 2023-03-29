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В Белом доме не смогли подтвердить информацию о сбитой "умной" бомбе - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:28 29.03.2023 (обновлено: 04:27 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/glsdb-1861408051.html
В Белом доме не смогли подтвердить информацию о сбитой "умной" бомбе
В Белом доме не смогли подтвердить информацию о сбитой "умной" бомбе - РИА Новости, 29.03.2023
В Белом доме не смогли подтвердить информацию о сбитой "умной" бомбе
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник не смог подтвердить сообщение Минобороны РФ о впервые сбитой в зоне спецоперации... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T00:28
2023-03-29T04:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
джон кирби
алексей леонков
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник не смог подтвердить сообщение Минобороны РФ о впервые сбитой в зоне спецоперации "умной" бомбе GLSDB. "Мы объявляли, что планировали поставить данное оружие. Я не могу подтвердить российские сообщения о том, что они сбили одно из них", - сообщил он журналист. Кирби добавил, ознакомился с сообщениями в СМИ относительно сбитой умной бомбы. Во вторник Минобороны РФ впервые заявило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде РСЗО GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США. Впервые поставки Украине этих бомб Штаты анонсировали в январе сего года. Это совместная разработка Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров). Как пояснял РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, где они становятся уязвимыми целями российской армии, однако средства противодействия у ВС РФ найдутся. Говоря о преимуществах данных бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил их высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS, которые стреляют на 80 километров. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.
https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html
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в мире, россия, украина, киев, джон кирби, алексей леонков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Джон Кирби, Алексей Леонков
В Белом доме не смогли подтвердить информацию о сбитой "умной" бомбе

Белый дом не смог подтвердить информацию России о впервые сбитой умной бомбе GLSDB

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник не смог подтвердить сообщение Минобороны РФ о впервые сбитой в зоне спецоперации "умной" бомбе GLSDB.
"Мы объявляли, что планировали поставить данное оружие. Я не могу подтвердить российские сообщения о том, что они сбили одно из них", - сообщил он журналист.
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Кирби добавил, ознакомился с сообщениями в СМИ относительно сбитой умной бомбы.
Во вторник Минобороны РФ впервые заявило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде РСЗО GLSDB - "умной" авиабомбе с двигателем, поставляемой на Украину из США.
Впервые поставки Украине этих бомб Штаты анонсировали в январе сего года. Это совместная разработка Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).
Как пояснял РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, где они становятся уязвимыми целями российской армии, однако средства противодействия у ВС РФ найдутся.
Говоря о преимуществах данных бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил их высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS, которые стреляют на 80 километров. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.
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