https://ria.ru/20230329/gazoprovod-1861710182.html
В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода
В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода - РИА Новости, 29.03.2023
В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода
В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Разгерметизация магистрального... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:01
2023-03-29T22:01
2023-03-29T23:00
происшествия
свердловская область
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газпром
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Разгерметизация магистрального газопровода произошла в районе населенного пункта Пелым, газоснабжение жителей не нарушено", — рассказал собеседник агентства.Как отметил источник, в результате ЧП загорелся близлежащий лесной массив, для тушения возгорания формируются силы Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Расстояние от места разгерметизации до поселка Пелым составляет 15 километров.Уточняется, что речь идет о трубопроводе "Ямбург — Елец 1", который принадлежит "Газпрому".Позднее глава городского округа Шахит Алиев подтвердил информацию о произошедшем, особо подчеркнув, что жизни жителей Пелыма ничего не угрожает, "сейчас открытого огня нет".
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происшествия, свердловская область, елец, газпром
Происшествия, Свердловская область, Елец, Газпром
В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода
В районе поселка Пелым Свердловской области произошла разгерметизация газопровода
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
"Разгерметизация магистрального газопровода произошла в районе населенного пункта Пелым, газоснабжение жителей не нарушено", — рассказал собеседник агентства.
Как отметил источник, в результате ЧП загорелся близлежащий лесной массив, для тушения возгорания формируются силы Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Расстояние от места разгерметизации до поселка Пелым составляет 15 километров.
Уточняется, что речь идет о трубопроводе "Ямбург — Елец 1", который принадлежит "Газпрому
".
Позднее глава городского округа Шахит Алиев подтвердил информацию о произошедшем, особо подчеркнув, что жизни жителей Пелыма ничего не угрожает, "сейчас открытого огня нет".
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