https://ria.ru/20230329/gazoprovod-1861710182.html

В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода

В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода - РИА Новости, 29.03.2023

В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода

В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Разгерметизация магистрального... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T22:01

2023-03-29T22:01

2023-03-29T23:00

происшествия

свердловская область

елец

газпром

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Разгерметизация магистрального газопровода произошла в районе населенного пункта Пелым, газоснабжение жителей не нарушено", — рассказал собеседник агентства.Как отметил источник, в результате ЧП загорелся близлежащий лесной массив, для тушения возгорания формируются силы Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Расстояние от места разгерметизации до поселка Пелым составляет 15 километров.Уточняется, что речь идет о трубопроводе "Ямбург — Елец 1", который принадлежит "Газпрому".Позднее глава городского округа Шахит Алиев подтвердил информацию о произошедшем, особо подчеркнув, что жизни жителей Пелыма ничего не угрожает, "сейчас открытого огня нет".

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, елец, газпром