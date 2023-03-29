Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 29.03.2023 (обновлено: 23:00 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/gazoprovod-1861710182.html
В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода
В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода - РИА Новости, 29.03.2023
В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода
В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Разгерметизация магистрального... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T22:01
2023-03-29T23:00
происшествия
свердловская область
елец
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_56f3bb2acd258dbb8ceb94099edf7c67.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Разгерметизация магистрального газопровода произошла в районе населенного пункта Пелым, газоснабжение жителей не нарушено", — рассказал собеседник агентства.Как отметил источник, в результате ЧП загорелся близлежащий лесной массив, для тушения возгорания формируются силы Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Расстояние от места разгерметизации до поселка Пелым составляет 15 километров.Уточняется, что речь идет о трубопроводе "Ямбург — Елец 1", который принадлежит "Газпрому".Позднее глава городского округа Шахит Алиев подтвердил информацию о произошедшем, особо подчеркнув, что жизни жителей Пелыма ничего не угрожает, "сейчас открытого огня нет".
https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html
свердловская область
елец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_fda15dea001e6685f8bd3e742a567ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, елец, газпром
Происшествия, Свердловская область, Елец, Газпром
В Свердловской области произошла разгерметизация газопровода

В районе поселка Пелым Свердловской области произошла разгерметизация газопровода

© РИА Новости / Николай ХижнякПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

"Разгерметизация магистрального газопровода произошла в районе населенного пункта Пелым, газоснабжение жителей не нарушено", — рассказал собеседник агентства.
Как отметил источник, в результате ЧП загорелся близлежащий лесной массив, для тушения возгорания формируются силы Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Расстояние от места разгерметизации до поселка Пелым составляет 15 километров.
Уточняется, что речь идет о трубопроводе "Ямбург — Елец 1", который принадлежит "Газпрому".
Позднее глава городского округа Шахит Алиев подтвердил информацию о произошедшем, особо подчеркнув, что жизни жителей Пелыма ничего не угрожает, "сейчас открытого огня нет".
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
9 февраля, 07:17
 
ПроисшествияСвердловская областьЕлецГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала