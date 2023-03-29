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США стали главным экспортером СПГ в мире, сообщили в Минэнерго - РИА Новости, 29.03.2023
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23:44 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/gas-1861720419.html
США стали главным экспортером СПГ в мире, сообщили в Минэнерго
США стали главным экспортером СПГ в мире, сообщили в Минэнерго - РИА Новости, 29.03.2023
США стали главным экспортером СПГ в мире, сообщили в Минэнерго
Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, однако рост поставок ограничен внутренними мощностями, заявила... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T23:44
2023-03-29T23:44
экономика
вашингтон (штат)
сша
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министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, однако рост поставок ограничен внутренними мощностями, заявила помощница руководителя по энергетическому анализу Управления энергетической информации (EIA) США при Минэнерго страны Анджелина Ларос. "Мы являемся крупнейшим в мире экспортером СПГ… но совершенно точно существуют ограничения возможностей в стране", - сообщила она во время своего выступления в аналитическом центре Уилсона. Ларос подчеркнула, что главным ограничением в наращивании поставок СНГ считает скорость строительства новой инфраструктуры для экспорта. По словам представителя EIA, важную роль в росте экспорта американского СПГ играет возможность поставки "гибких объемов" энергоносителей и отсутствие долгосрочных контрактов на поставку газа по конкретным направлениям. Ранее в марте в американском минэнерго отмечали, что в 2022 году главным покупателем американского СПГ стала Европа, продажи выросли из-за проблем с поставками природного газа в ЕС и Великобританию после того, как российский трубопроводный экспорт в регион снизился до 40-летнего минимума.
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экономика, вашингтон (штат), сша, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), eia, снг
Экономика, Вашингтон (штат), США, Европа, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), EIA, СНГ
США стали главным экспортером СПГ в мире, сообщили в Минэнерго

Минэнерго: США стали главным экспортером СПГ, но они ограничены внутренними мощностями

© AP Photo / Cliff OwenРезервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, однако рост поставок ограничен внутренними мощностями, заявила помощница руководителя по энергетическому анализу Управления энергетической информации (EIA) США при Минэнерго страны Анджелина Ларос.
"Мы являемся крупнейшим в мире экспортером СПГ… но совершенно точно существуют ограничения возможностей в стране", - сообщила она во время своего выступления в аналитическом центре Уилсона.
Ларос подчеркнула, что главным ограничением в наращивании поставок СНГ считает скорость строительства новой инфраструктуры для экспорта.
По словам представителя EIA, важную роль в росте экспорта американского СПГ играет возможность поставки "гибких объемов" энергоносителей и отсутствие долгосрочных контрактов на поставку газа по конкретным направлениям.
Ранее в марте в американском минэнерго отмечали, что в 2022 году главным покупателем американского СПГ стала Европа, продажи выросли из-за проблем с поставками природного газа в ЕС и Великобританию после того, как российский трубопроводный экспорт в регион снизился до 40-летнего минимума.
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ЭкономикаВашингтон (штат)СШАЕвропаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)EIAСНГ
 
 
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