https://ria.ru/20230329/gas-1861720419.html
США стали главным экспортером СПГ в мире, сообщили в Минэнерго
США стали главным экспортером СПГ в мире, сообщили в Минэнерго - РИА Новости, 29.03.2023
США стали главным экспортером СПГ в мире, сообщили в Минэнерго
Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, однако рост поставок ограничен внутренними мощностями, заявила... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T23:44
2023-03-29T23:44
2023-03-29T23:44
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. Соединенные Штаты Америки стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире, однако рост поставок ограничен внутренними мощностями, заявила помощница руководителя по энергетическому анализу Управления энергетической информации (EIA) США при Минэнерго страны Анджелина Ларос. "Мы являемся крупнейшим в мире экспортером СПГ… но совершенно точно существуют ограничения возможностей в стране", - сообщила она во время своего выступления в аналитическом центре Уилсона. Ларос подчеркнула, что главным ограничением в наращивании поставок СНГ считает скорость строительства новой инфраструктуры для экспорта. По словам представителя EIA, важную роль в росте экспорта американского СПГ играет возможность поставки "гибких объемов" энергоносителей и отсутствие долгосрочных контрактов на поставку газа по конкретным направлениям. Ранее в марте в американском минэнерго отмечали, что в 2022 году главным покупателем американского СПГ стала Европа, продажи выросли из-за проблем с поставками природного газа в ЕС и Великобританию после того, как российский трубопроводный экспорт в регион снизился до 40-летнего минимума.
https://ria.ru/20230318/ssha-1858782960.html
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экономика, вашингтон (штат), сша, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), eia, снг
Экономика, Вашингтон (штат), США, Европа, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), EIA, СНГ
США стали главным экспортером СПГ в мире, сообщили в Минэнерго
Минэнерго: США стали главным экспортером СПГ, но они ограничены внутренними мощностями