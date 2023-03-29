https://ria.ru/20230329/fotolovushka-1861414300.html

В Хабаровском крае амурские тигрята сломали фотоловушку

В Хабаровском крае амурские тигрята сломали фотоловушку - РИА Новости, 29.03.2023

В Хабаровском крае амурские тигрята сломали фотоловушку

Три краснокнижных амурских тигренка на юге Хабаровского края, обнаружив фотоловушку, исследовали ее и в итоге сломали, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T02:48

2023-03-29T02:48

2023-03-29T02:48

общество

хабаровский край

россия

дальний восток

международный союз охраны природы

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ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Три краснокнижных амурских тигренка на юге Хабаровского края, обнаружив фотоловушку, исследовали ее и в итоге сломали, сообщает центр "Амурский тигр". "Тигриное семейство совершило набег на фотоловушку. Каждый из молодых зверей по очереди продемонстрировал камере свои таланты. Первый потряс ловушку лапой и понюхал ее, второй на нее нарычал, а третий попробовал аппаратуру на зуб, да так усердно, что на этом фотоловушка выключилась. Присуждаем победу третьему тигренку", - сообщается в телеграм-канале центра. Центр прилагает видео инцидента. Отмечается, что кадры сняты в одном из южных районов Хабаровского края. "Точнее говорить не будем", - указали эксперты. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке, в Приморском (примерно 80% популяции) и Хабаровском (порядка 20%) краях, а также в Амурской области и Еврейской АО.

хабаровский край

россия

дальний восток

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общество, хабаровский край, россия, дальний восток, международный союз охраны природы