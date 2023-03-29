"ФосАгро" получила рейтинг АКРА "ААА" (RU) со стабильным прогнозом
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило ПАО "ФосАгро" кредитный рейтинг: на наивысшем уровне "ААА", прогноз по рейтингу – стабильный, сообщает пресс-служба "ФосАгро".
Как отметили в АКРА, в кредитный рейтинг ПАО "ФосАгро" обусловлен очень сильной оценкой операционного риск-профиля, очень крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким уровнем покрытия, очень сильной ликвидностью и высокой оценкой денежного потока. "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
"ФосАгро" – российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием оксида фосфора 39% и более. Удобрения "ФосАгро" отличаются высокой эффективностью, обеспечивают улучшенные характеристики производимой сельхозпродукции.