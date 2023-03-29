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"ФосАгро" получила рейтинг АКРА "ААА" (RU) со стабильным прогнозом - РИА Новости, 29.03.2023
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10:22 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/fosagro-1861452669.html
"ФосАгро" получила рейтинг АКРА "ААА" (RU) со стабильным прогнозом
"ФосАгро" получила рейтинг АКРА "ААА" (RU) со стабильным прогнозом - РИА Новости, 29.03.2023
"ФосАгро" получила рейтинг АКРА "ААА" (RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило ПАО "ФосАгро" кредитный рейтинг: на наивысшем уровне "ААА", прогноз по рейтингу –... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:22
2023-03-29T10:22
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило ПАО "ФосАгро" кредитный рейтинг: на наивысшем уровне "ААА", прогноз по рейтингу – стабильный, сообщает пресс-служба "ФосАгро".Как отметили в АКРА, в кредитный рейтинг ПАО "ФосАгро" обусловлен очень сильной оценкой операционного риск-профиля, очень крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким уровнем покрытия, очень сильной ликвидностью и высокой оценкой денежного потока. "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев."ФосАгро" – российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием оксида фосфора 39% и более. Удобрения "ФосАгро" отличаются высокой эффективностью, обеспечивают улучшенные характеристики производимой сельхозпродукции.
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новости компаний - экономика, фосагро, акра, россия
Новости компаний - Экономика, ФосАгро, АКРА, Россия

"ФосАгро" получила рейтинг АКРА "ААА" (RU) со стабильным прогнозом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило ПАО "ФосАгро" кредитный рейтинг: на наивысшем уровне "ААА", прогноз по рейтингу – стабильный, сообщает пресс-служба "ФосАгро".
Как отметили в АКРА, в кредитный рейтинг ПАО "ФосАгро" обусловлен очень сильной оценкой операционного риск-профиля, очень крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким уровнем покрытия, очень сильной ликвидностью и высокой оценкой денежного потока. "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Инвестиции ФосАгро в 2022 году выросли на треть и составили 64 млрд рублей
19 декабря 2022, 10:37
"ФосАгро" – российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием оксида фосфора 39% и более. Удобрения "ФосАгро" отличаются высокой эффективностью, обеспечивают улучшенные характеристики производимой сельхозпродукции.
 
Новости компаний - ЭкономикаФосАгроАКРАРоссия
 
 
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