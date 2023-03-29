https://ria.ru/20230329/fosagro-1861452669.html

"ФосАгро" получила рейтинг АКРА "ААА" (RU) со стабильным прогнозом

"ФосАгро" получила рейтинг АКРА "ААА" (RU) со стабильным прогнозом - РИА Новости, 29.03.2023

"ФосАгро" получила рейтинг АКРА "ААА" (RU) со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило ПАО "ФосАгро" кредитный рейтинг: на наивысшем уровне "ААА", прогноз по рейтингу –... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:22

2023-03-29T10:22

2023-03-29T10:22

новости компаний - экономика

фосагро

акра

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило ПАО "ФосАгро" кредитный рейтинг: на наивысшем уровне "ААА", прогноз по рейтингу – стабильный, сообщает пресс-служба "ФосАгро".Как отметили в АКРА, в кредитный рейтинг ПАО "ФосАгро" обусловлен очень сильной оценкой операционного риск-профиля, очень крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким уровнем покрытия, очень сильной ликвидностью и высокой оценкой денежного потока. "Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев."ФосАгро" – российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием оксида фосфора 39% и более. Удобрения "ФосАгро" отличаются высокой эффективностью, обеспечивают улучшенные характеристики производимой сельхозпродукции.

https://ria.ru/20221219/investitsii-1839662121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, фосагро, акра, россия