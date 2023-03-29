https://ria.ru/20230329/fermery-1861572786.html
Липецкие фермеры будут растить продукцию под заказ агрегатора
Липецкие фермеры будут растить продукцию под заказ агрегатора - РИА Новости, 29.03.2023
Липецкие фермеры будут растить продукцию под заказ агрегатора
Получатели господдержки на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства по региональной программе "Соцконтракт" с этого года будут выращивать урожай под... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:59
2023-03-29T14:59
2023-03-29T14:59
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
россия
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ЛИПЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Получатели господдержки на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства по региональной программе "Соцконтракт" с этого года будут выращивать урожай под заказ крупной торговой сети с гарантированным выкупом продукции, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что в регионе действует особая форма поддержки граждан в рамках региональной программы "Социальный контракт". В рамках нее, в частности, липецкие фермеры могут получить из регионального бюджета 350 тысяч рублей на развитие личного хозяйства. Кроме того, с мая этого года агрегатор на основе изучения покупательского спроса разработает и предложит участникам соцконтракта техническое задание на выращивание овощей и фруктов с гарантией выкупа урожая.По словам Артамонова, предполагаемая форма взаимодействия будет называться "Агроагрегатор" и является очередным этапом масштабного проекта, реализуемого в Липецкой области совместно с компанией Х5 Group."Проект позволяет малым и средним производителям сельхозпродукции с минимальными временными, трудовыми, финансовыми затратами и рисками поставлять свою продукцию в крупную торговую сеть. При этом агрегатор берёт на себя большинство сопутствующих вопросов – формирования крупных партий, оформления сопроводительной документации, экспертизы качества", – отметил Игорь Артамонов.Он напомнил, что проект является пилотным в России. По такой схеме работают всего два региона – Тульская область и Липецкая область. В рамках проекта уже реализовано несколько этапов. На первом торговая сеть закупала у фермеров фруктово-овощную продукцию, на втором – мясо-молочную. В общей сложности отгружено более 1,3 тысячи тонн овощей и фруктов, 2,5 тысячи единиц молочной продукции и полтонны мясной гастрономии.Артамонов добавил, что подобная модель взаимодействия в том числе разработана для поставки продовольствия в социальные учреждения.
https://ria.ru/20230328/topinambur-1861224826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, россия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Россия
ЛИПЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Получатели господдержки на развитие своего дела в сфере сельского хозяйства по региональной программе "Соцконтракт" с этого года будут выращивать урожай под заказ крупной торговой сети с гарантированным выкупом продукции, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что в регионе действует особая форма поддержки граждан в рамках региональной программы "Социальный контракт". В рамках нее, в частности, липецкие фермеры могут получить из регионального бюджета 350 тысяч рублей на развитие личного хозяйства. Кроме того, с мая этого года агрегатор на основе изучения покупательского спроса разработает и предложит участникам соцконтракта техническое задание на выращивание овощей и фруктов с гарантией выкупа урожая.
По словам Артамонова, предполагаемая форма взаимодействия будет называться "Агроагрегатор" и является очередным этапом масштабного проекта, реализуемого в Липецкой области
совместно с компанией Х5 Group.
"Проект позволяет малым и средним производителям сельхозпродукции с минимальными временными, трудовыми, финансовыми затратами и рисками поставлять свою продукцию в крупную торговую сеть. При этом агрегатор берёт на себя большинство сопутствующих вопросов – формирования крупных партий, оформления сопроводительной документации, экспертизы качества", – отметил Игорь Артамонов.
В Липецкой области намерены развивать производство топинамбура
Он напомнил, что проект является пилотным в России
. По такой схеме работают всего два региона – Тульская область
и Липецкая область. В рамках проекта уже реализовано несколько этапов. На первом торговая сеть закупала у фермеров фруктово-овощную продукцию, на втором – мясо-молочную. В общей сложности отгружено более 1,3 тысячи тонн овощей и фруктов, 2,5 тысячи единиц молочной продукции и полтонны мясной гастрономии.
Артамонов добавил, что подобная модель взаимодействия в том числе разработана для поставки продовольствия в социальные учреждения.